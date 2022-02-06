收假日早上國道全線路況正常　高公局預判5地雷路段下午車流變多

▲今日10時20分國3北向304.2公里發生小客車自撞護欄事故。（圖／高公局提供）

記者黃士原／台北報導

今日（2/6）為春節年假最後一天，截至上午11時，國道全線交通量為25.3百萬車公里，預估今日交通量為100百萬車公里，上午國道全線路況大致正常。而高公局預判下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、大山-香山；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議用路人避開國道壅塞路段及時段。

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▲今日8時25分國1高架南向46.2公里發生2小客車追撞事故。（圖／高公局提供）

▲今日10時54分國1北向303.2公里發生2小客車追撞占用內側車道事故。（圖／高公局提供）

另外，今日早上國道1號發生3起事故，8時25分國1高架南向46.2公里發生2小客車追撞事故，10時20分國3北向304.2公里發生小客車自撞護欄事故，以及10時54分國1北向303.2公里發生2小客車追撞占用內側車道事故，以上事故均已排除。

高公局提醒用路人出門前做好車輛保養及檢查，行車時務必注意車前狀況並保持行車安全距離，切勿疲勞駕駛、勿酒駕，確保行車順利及安全。最後，為避免塞車分散車流，高公局呼籲連假出外旅遊民眾：「南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。」

▲北部預判路況。（圖／高公局提供）

▲中部預判路況。（圖／高公局提供）

▲南部預判路況。（圖／高公局提供）