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國5湧北返車潮「塞到凌晨2點」！　初五9大地雷路段曝

▲▼2/5大年初五國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲國五將現車潮，預估持續到隔日凌晨2點。（圖／高公局提供，下同）

記者許展溢／台北報導

今（5日）大年初五北返車潮湧現，交通部高公局統計，截至上午9點，國道全線交通量來到20.3百萬車公里，預估今會達到130百萬車公里，尤其又以國5最壅塞，已開始湧現車潮，要到隔日凌晨2點才會逐漸紓解。

預報員游衣芸說明，國5雪隧通過量截至9點已達1.4萬次，相較去年同期減少15.7%，不過要注意的是，稍後將湧現車潮，預計持續到隔日凌晨1、2點。目前北部、中部和南部路況大致正常，只是國5將現車潮（上午10點後）。

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▲▼2/5大年初五國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼大年初五國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼2/5大年初五國道路況預報。（圖／高公局提供）

至於各地區路況，游衣芸表示，初五大致以北返車潮為主，北部國5南向，早上至中午會有壅塞情形，主要北向車潮，如苗栗至湖口路段，預計下午2點起湧現，要到晚上11點才會逐漸紓解，國3北向關西到大溪路段，下午4點出現車潮，直到晚上8點才會好一點，而國5則是今早8點就有車潮，將持續到隔天1、2點。

另外，高公局預估，今出遊返程及返回工作地車潮湧現，易壅塞路段包含銜接國道的快速公路（如：北部台65線國3土城交流道、中部台74線臺中環線接國3、南部台86線接國3關廟交流道及宜蘭台9線往國5頭城交流道等路段）。

▲▼2/5大年初五國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲國道重點壅塞路段。

旅遊觀光景點包括北部台2線東北角風景區、苗栗台3線大湖路段、南投台14甲線清境農場及台21線日月潭周邊）及廟宇周邊道路（如：台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府）今日仍會有車多情形，請用路人出遊前先查詢周邊交通狀況後再出發，減少壅塞於車陣中的時間。

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