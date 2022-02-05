初五北返車潮湧現！國道9大地雷路段曝光　國5北上恐連塞17小時

▲高公局預估今天國道將出現北返車潮。（圖／記者劉亮亨攝）



生活中心／台北報導

今天大年初五是春節連假倒數第2天，交通部高速公路局預估國道將出現北返車潮，總計全天將有9大地雷路段，每逢連假必塞車的國道5號北上更恐從早上9點一路塞到明天凌晨2點，連塞17小時，呼籲要北返的用路人趁上午時段出發，或利用替代道路避開地雷路段。

高速公路局預估，今天國道交通量為130百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.5倍，其中北向交通量可達75百萬車公里，為平日年平均的1.7倍。

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高公局預判今天重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

▲今天初五國道易塞地雷路段。（圖／高速公路局提供）



高公局提醒，今天國道相關疏導措施包括：14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，7至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，7至19時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲今天初五國道疏運措施。（圖／高速公路局提供）



高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。