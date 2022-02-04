國道三起事故回堵2到5公里！下午9大重點壅塞路段曝光

▲國道高速公路今上午發生三起事故，造成車流回堵2到5公里。（圖／高公局提供）

記者許敏溶／台北報導

今天（2/4）是大年初四，國道高速公路今天上午發生三起小客車追撞事故，造成後方車流回堵2到5公里，交通部高公局表示，預判下午9大重點壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、國3北向竹山-中興、國5北向宜蘭-坪林等路段，建議用路人透過高速公路1968網站及App，在行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

此外，交通部長王國材今天到至高公局北區交通控制中心視察，瞭解國道疏運情形，高公局表示，今年春節小年夜至初三，南向交通量減少9.3%，壅塞率減少1.5%。初二至初三，北向交通量減少9.2%，壅塞率減少3.0%，另在事故部分，今年初三165件，較去年同期188件減少12.2%。

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▲▼交通部長王國材今到至高公局北區交通控制中心視察。（圖／高公局提供）

王國材也指示高公局，利用空間移轉，在系統交流道前宣導用路人充分利用路徑導引標誌，進行國1、國3及台61路徑選擇；另運用時間分流，善用1968APP之行駛時間預測功能，並精進提供用路人較佳的出發時間，以避開壅塞時段。

高公局指出，截至今天上午11時，國道全線交通量為34.3百萬車公里，預估今日交通量為138百萬車公里，仍在預期流量範圍內，而上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國1高架南向楊梅端；國3南向三鶯至龍潭、烏日至霧峰、南投至名間；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。

不過，今天上午發生三起小客車追撞事故，高公局表示，包括上午9時49分在國10東向15.9公里處發生3輛小客車追撞事故，上午9時57分排除，造成後方車流回堵2公里；9時44分在國1南向88公里處發生2輛小客車追撞事故，上午10時01分排除，造成後方車流回堵5公里，10時21分在國1北向351.2公里處發生2輛小客車追撞事故，上午10時42分排除，造成後方車流回堵4公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

▼國道高速公路今上午發生三起事故，造成車流回堵2到5公里。（圖／高公局提供）

高公局提醒，預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，提醒用路人注意。