恐下雷雨！鋒面明襲全台變天　雨最大時間曝

▲周一晚至周二上半天慎防雷雨。（圖／資料照／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天（6日）表示，周一晚間到周二上半天鋒面掠過台灣，因此預期這段期間各地都轉有短暫陣雨，其中西部要留意有短時較大雨勢發生，甚至有些雷雨機會。

林孝儒指出，今天晨間還是受到冷氣團影響，各地清晨普遍都還是有10至13度的顯著低溫出現，而北台灣至東半部雲量則持續偏多為陰天，中南部則為晴時多雲，普遍有陽光露臉，儘管仍有中高層雲系再發展，不過大致上沒帶來降雨影響，僅在迎風北部及東半部的沿海地區有些零星降雨，影響都不大。

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林孝儒說，預期白天起冷氣團將逐漸有些減弱，氣溫方面雖然都略較周六有些回升，預估北台灣高溫15-19度仍有些偏冷，中南部高溫20-24度則較溫暖，不過夜晚清晨各地都還是要留意，低溫仍有機會來到10-14度；而降雨方面大多都侷限於北海岸至東半部，其餘各地都還算穩定天氣。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林孝儒提醒，開工日的白天氣溫持續會有些回升，高溫普遍都可以回到20-25度，不過，白天起鋒面將逐漸靠近至中國沿海，預期將於周一晚間到周二上半天掠過台灣，因此預期這段期間各地都轉有短暫陣雨，其中西部要留意有短時較大雨勢發生，甚至有些雷雨機會；周二白天起隨鋒面遠離，各地降雨會逐漸減緩，中南部又再度轉晴，不過北部到東半部多少還是有些降雨影響。

林孝儒表示，而氣溫方面，下周二鋒面過後另一波東北季風再度增強影響，北部至東北部氣溫再度轉涼，下滑約至14-19度，中南部冷空氣影響較小，普遍高溫都可以在20度以上；不過，由於天氣較晴朗，局部沿海空曠至近山平地晨間低溫則可以探至13至15度，仍要留意日夜溫差大的情況。

林孝儒指出，要到周五至周末東北季風減弱後，各地氣溫才再度明顯回升，天氣較穩定，甚至周六起北部至東半部也將有放晴機會；不過，後續很快在下周日下半天可能又再度有道鋒面逐漸要通過台灣，各地再轉雨的機會。