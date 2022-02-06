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今晨9.6℃！明開工「全台變天」　鋒面掃過大降溫

（圖／氣象局）

▲氣象局表示，今基隆北海岸及東北部降雨機率偏高。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

9縣市「低溫特報」！中央氣象局觀測，今天（6日）清晨全台最低溫出現在嘉義縣民雄的9.6度。氣象專家吳德榮表示，開工日周一晚至周二清晨鋒面快速通過，天氣驟變，各地有明顯降雨、氣溫遽降。

►低溫特報

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今晨至上午低溫區域【黃色燈號（寒冷）】

新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局指出，今清晨大陸冷氣團持續影響，各地天氣偏冷，西半部及東北部低溫普遍約11到14度，至於花東低溫則在15、16度，白天冷氣團雖然會稍微減弱，不過溫度回升幅度不多，北部及東北部高溫只有15到18度，感受仍偏涼，中南部及花東則有20到24度；基隆北海岸及東北部降雨機率偏高，仍容易有短暫雨，而花東及大台北也偶有零星降雨，桃園以南則為多雲到晴。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局提醒，周一上半天除東半部有局部短暫雨外，西半部天氣穩定大多為多雲到晴，不過下午開始隨著鋒面接近，西半部降雨機率將逐漸提高，晚間到周二鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東半部地區會有短暫陣雨，南部地區也有局部短暫陣雨；周一鋒面來之前，北台灣預計會有一段相對溫暖的小空檔，高溫可以來到20、21度左右，不過周二隨著東北季風增強，北部及東北部將再度轉涼。

氣象局說，周三、周四東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，周五、周六東北季風稍減弱，氣溫稍回升；周三至周六水氣偏少，只有迎風面的東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▼周一開工日全台將變天。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,溼冷,過馬路,寒流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周一開工日天氣晴朗，清晨竹苗及中部一帶仍有10度左右的輻射冷卻低溫，白天各地大幅回暖，西半部易有霧；周一晚至周二晨鋒面快速通過，天氣驟變，各地有明顯降雨、氣溫遽降，應注意；周二白天起至周三各地迅速好轉為晴時多雲，冷空氣較前波稍弱，白天北台偏涼、中南部舒適，早晚各地偏冷。

吳德榮分析，周四晨短波掠過，迎風面水氣增，北部及東半部轉有局部短暫雨；周四下半天水氣漸減，大台北東側、東半部仍有局部短暫雨，中南部為晴時多雲；周五、周六氣溫逐日漸升，天氣大幅回暖，各地晴朗，西半部易有霧，東半部偶有局部零星飄雨的機率。

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