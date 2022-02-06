新年開工大忌諱　命理師「這些食物不能上桌」

▲命理師楊登嵙為民眾解答開工祭拜所需。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

新的一年到來，國人的傳統會選擇一天良辰吉時，正式對外營業，也稱作「開張大吉」，由公司或店家的負責人率全體員工為事業的前景祝禱，甚至有為員工著想的老闆會準備紅包討個吉利。不過開市拜拜需要準備哪些東西？以及是否有相關禁忌？命理師楊登嵙特別為民眾解答。

楊登嵙表示，開工祭拜對象為五路財神、福德正神以及地基主，地點一般選在公司、店家門口，不過若公司或店內設有神龕，可直接於神龕前祭拜。

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相關供品為一對蠟燭、三牲、五樣水果、用以領受四方之財的甜湯圓4碗、糖果、清茶3杯、酒3杯、象徵五路招財的發糕5個，在發粿下可壓紅包、象徵大發利市，若不愛吃發粿也可用蛋糕取代。另準備帶葉的鳳梨，並綁上紅紙或紅帶，以及壽金、福金、刈金、香、環保鞭炮，用以興旺。

此外，有些行業會準備特殊供品，如房仲業、汽車業可準備棗子、柳橙、香蕉等三種水果，意義為諧音「早日成交」；有的公司會準備各式豆類及糖，象徵「五穀豐收」；準備汽泡飲料，象徵業績「冒泡」（成交）。一般行業也常會準備香蕉、李子、梨子、鳳梨、柑橘，因有「招你來旺吉」諧音。

不過，開工拜拜也有忌諱。楊登嵙指出，例如公務員不拜雞蛋，因為考績會「完蛋」；醫院、消防隊則不拜鳳梨，否則意外會「旺旺來」。

楊登嵙說明開工祭拜程序，首先呈上供品、點燃蠟燭，接著神前獻茶水、酒，再焚香祈禱，至香燒到一半，再燒三色金（壽金、刈金、福金），隨後酒繞圈撒在指揮周圍，最後燃放鞭炮，也可發放開工紅包。

楊登嵙說，放完年假後，開工拜拜除了向神明致意外，也是凝聚公司整體向心力的好機會，藉此也可讓員工收心，開始全力拚事業，並希望五路財神、福德正神、地基主能眷顧公司全體人員。