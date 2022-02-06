高雄計程車2／7起新費率曝「每趟估漲15元」　但開行李廂10元不收

▲高雄市計程車費率14年沒調整，農曆年後開始實施新費率。（圖／高雄市交通局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市計程車運價歷經14年沒調整，考量期間計程車營運成本增加，經計程車相關公（工、協）會反映及交通局召開計程車運價審議會後，通過計程車新運價，將自2月7日正式實施。經統計適用新運價後，大部分趟次約增加15元。

新運價方案為起跳運價從現行1.5公里85元改為1.25公里85元，續跳運價現行每250公尺5元改為每200公尺5元，延滯計時運價現行每180秒5元改為每100秒5元。

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其中，其他附加費用原訂開行李廂10元取消，但增加颱風豪雨假（政府宣布本市全天全區停止上班）得加收50元，經統計適用新運價後，大部分趟次約增加15元。

▲高雄市計程車費率14年沒調整，農曆年後開始實施新費率。（圖／高雄市交通局提供）

因高雄市與台南市皆為直轄市且屬共同營業區，經雙方討論取得共識後，兩市計程車運價同時自今年2月7日零時起正式實施。對於實施期間尚未完成改表作業的計程車，則應依照原收費標準收費，屆時請民眾多加注意，並請司機務必按跳表收費。

高雄市計程車現行運價自2007年公告實施，距今已經14餘年未調整，高雄市計程車公（工、協）會日前反映期間購車、維修等營運成本增加造成司機生活壓力。且台北市於2015年、台中市於2016年、桃園市於2019年及屏東縣於2020年皆已陸續調整新運價，因而提出運價調整需求。

▲高雄市計程車費率14年沒調整，農曆年後開始實施新費率。（圖／高雄市交通局提供）

交通局說，目前高雄市計程車運價在六都最低，考量14年期間物價指數及薪資水準已有調漲，經委託專業顧問公司作運價調整研究與調查，並邀集專家學者召開計程車運價審議會，綜合考量成本面、經濟面及政策面等審議通過計程車新運價。