倒車A到小黃！司機拒出險：賠1800和解就好　背後原因讓他傻了

▲倒車A到小黃，司機大哥卻拒絕出險，背後原因讓他傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

為了避免車禍要賠償大筆金錢，多數駕駛人都會保汽車保險，不過有一名網友在臉書表示，他日前倒車時不小心A到一輛計程車，司機大哥說「不用報出險，賠他1800元就好」，原因是保費會增加，讓他聽了滿頭問號，感嘆「突然不知道買保險的意義了」。

原PO在臉書「爆怨公社」表示，前幾天他開車倒車時，意外撞到後方一輛計程車，當時有立刻報警，不過後來司機大哥說「不用報出險，賠償1800元（和解）就好，還說不然今年的保費會增加，而且以後再發生，可能會被拒保」，讓他滿頭問號。

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他指出，事後他詢問保險公司，保險公司分析車禍後回答，對方大概一年只會增加900元保費，因此讓他趨向出險，「不料司機大哥說，出險就是我造成他的麻煩，他很倒楣，說送原廠還要等2天維修烤漆，若出險他就要申請營業損失等」，讓他疑惑「所以出險不是對他比較有利嗎」、「突然不知道買保險的意義了」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「保險費都付了，交給保險就好，賠也是保險在賠，不出險，保費是繳假的嗎」、「給1800元，然後跟司機簽和解單就好了」、「算上營業損失，會賠更多」。

也有人解釋「保費加上去，至少要三四年才會降回原本的保費，我覺得私下和解兩邊都划算」、「出險就是車損，要保險員拍照，然後車廠報修，修好再拍照，保險公司會替你和對方和解，然後雙方的保費明年會增加」。

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