別忘記加30元！北市計程車春節加成15天　照表再另收費

▲北市計程車運價。（圖／台北市公運處提供）

記者袁茵／台北報導

農曆春節連假到來，台北市政府交通局公運處提醒，今年計程車春節加成收費自1月23日0時起，至2月6日晚上11時59分止，以上車時間為準，共計15天，請乘客依照計費表跳表金額，再另外加上30元支付車資。

北市公運處提醒，計程車駕駛人不得使用新式計費表內建功能選取「春節加成」鍵，僅能以貼紙公告內容收費，春節運價加成費率調整是經台北市、新北市計程車公、工會聯合提案，並依程序分別於兩市的計程車諮詢及審議委員會審議，經專家學者、相關單位衡量計程車營運狀況與費率結構共同研商討論後決議。

公運處表示，已印製春節運價加成計費貼紙，將發送至台北市計程車公（工）會、計程車服務站、交通部公路總局臺北市區監理所、北市警察局交通警察大隊及警察廣播電臺等，駕駛自1月21日起可至上述地點索取，張貼於副駕駛座椅背，提醒及方便乘客查看，也請駕駛務必遵守規定收費，並呼籲提升服務品質與加強防疫。

最後，公運處指出，民眾若遇有駕駛超收車資或拒載情形，可向公運處或警察機關檢舉；也提醒民眾要配合指揮中心防疫規定佩戴口罩，未依規定最高可罰1萬5000元，如有發燒或呼吸道症狀（咳嗽）民眾前往醫院就醫，切勿搭乘大眾運輸工具，並應做好個人防護措施。