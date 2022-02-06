女友告家暴「打電話撤告」赴美生產　返台發現男友變通緝犯



▲女友控告男友家暴和解，竟打電話撤告飛美產子，害無辜男友遭通緝。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警方日前受理一起家暴案件，事後懷孕數月的女友對男子提出告訴，但是雙方和好之後，女友竟然「打電話撤告」，隨即飛往美國生小孩，但撤告不能靠打電話，女子在聖誕節返台後，才得知丈夫平在安夜的晚上遭警方逮捕送辦。

警方調查，45歲的蔣姓男子與28歲的郭姓女友去年當街爆發口角，當時懷孕的郭女還因妨害公務被移送法辦，10月份郭女又報案與蔣姓男友發生糾紛，對蔣男提出家暴告訴，2人事後重修舊好，郭女則打電話到地檢署「撤告」。

郭女在蔣姓男子的安排之下，10月份飛去美國生小孩，但2人根本忘了還有訴訟的問題存在，造成蔣男在2021年12月23日遭發布通緝，24日平安夜當天被警察帶回偵訊。

郭女在聖誕節當天從美國返台，落地後才得知，丈夫未到案開庭遭發布通緝，當場傻眼，以為自己打電話撤告已經算成立了，警方告知「打電話根本不能撤告」，其中一個方式要到警察局做筆錄，可以撤回告訴。

律師表示，撤告除了在派出所作筆錄可行之外，也可以書面方式記載案號、股別，表示撤回告訴之意，並在撤回告訴狀上簽名後，再遞狀到地檢署、地方法院，才可以進行撤告動作，以電話形式無法判斷撥打電話者是否為本人而不生撤回告訴的效益。