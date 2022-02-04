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國中妹遭繼父長期施暴！網控求助高嘉瑜也沒用　她親自回應了

▲▼高嘉瑜召開「性別暴力零容忍！誰作被害人後盾？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜4日上午針對南港社區國中少女遭家暴案件回應，表示辦公室從1月7日接獲陳情後就已經通報社會局等相關機關進行處理。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張君豪／台北報導

一名住在台北市某社會住宅的住戶4日凌晨1時許上網PO文爆料，去年10月發現鄰居一名國中女學生遭繼父、母親家暴，每天都沒有晚餐吃，聯繫社工得到的回答是「家長有監護權很難溝通」，請立委處理目前也還沒有後續，結果女學生春節期間又遭雙親拳打腳踢、拉頭撞牆，甚至關進廁所，3日晚間好不容易才偷跑出來，希望有關單位能出手協助，「我們其他住戶真的不知道該怎麼做比較好。」

台北市某社會住宅驚傳國中女學生遭繼父、母親家暴。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

台北市某社會住宅驚傳國中女學生遭繼父、母親家暴。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO在臉書「爆料公社」的文章中提到，去年10月搬到台北市某社會住宅，鄰居已入住大約3個月，當時他發現有一名國中女學生每天都沒有晚餐吃，放學也無法回家，都要等到快半夜才由繼父帶上樓，他主動聯繫113婦幼保護專線請社工關切，但社工說「家長有監護權很難溝通」，後續會請學校老師協助與家長商討教育方式，但情況還是沒有太大改變。

原PO表示，接著他又聯繫立委高嘉瑜，高嘉瑜的助理說目前會走家暴的案子處理，並認為高嘉瑜委員遲遲未回報後續，這幾天剛好是春節連假，他一直很擔心女學生的安危，「果不其然剛剛晚上妹妹被媽媽及繼父拳打腳踢又拉頭撞牆的，還不肯讓妹妹跑出去求救，把她關在廁所，好險妹妹夠機靈，偷跑出來了，妹妹也立刻聯絡學校老師來處理，目前送醫院急診驗傷了。請各位有能力的新聞媒體或是相關單位幫助妹妹一下好不好？我們其他住戶真的不知道該怎麼做比較好。」

這篇文章公開僅僅6小時，吸引超過6300名網友關切，爆料文章並點名立委高嘉瑜疑似未積極處理，立委高嘉瑜4日上午回應，高表示：本案辦公室自1月7日接獲一名國中少女因與家人關係不睦而離家，隨即積極與台北市社會局及社區住戶們聯繫溝通並關心，她並於1月12日再度跟社會局了解進度及狀況，1月13日再次確認社會局轉家暴防治中心處理，全案進入家暴程序，因爲涉及家暴受暴少女隱私，細節不便透露，高嘉瑜辦公室會協助並要求社會局儘速安置少女，也會持續關心。

高嘉瑜指出：南港社區該名國中女生跟家裡處不好，疑監護人未盡好照護責任，個案在與服務處聯繫前，社會局再三關切，但情況一直都沒有好轉，與社福中心了解情形後，了解是因少女與家庭關係不睦，由於少女為自行離家，由鄰居們持續在關心，也與陳情人群組持續聯繫。

高並在1月12日 向台北市社會局關切，社會局表示將於1月13日到學校進行訪視，並於其後表示將由南港社福中心轉由家暴防治中心處理，並會協助小妹妹與家人溝通。但由於家暴事件發生前，父母對小孩仍有監護權，在小孩自行離家的情況下，只能協助雙方溝通、目前立委服務處仍持續監督跟進此家暴案件進度，高嘉瑜表示家暴案件涉及家庭親屬及當事人隱私，在未獲被害少女同意前她無法透露更多協助處理細節，但強調在接獲陳情後就有積極協助、並主動聯絡社會局家防中心進行後續查處輔導，絕非原PO所言未積極處理。

據瞭解、台北市家防中心1月13日開始家訪，並在1月26日由社福中心發送年節物資探訪，3日晚間因少女夜歸又與繼父發生爭執扭打，經過社工評估後，該名少女今早經市聯醫人員進行PCR檢測後，家防中心進行緊急安置，避免類似家暴情況再度發生。

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