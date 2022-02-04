　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台北國中女遭繼父拉頭撞牆、關廁所　鄰居目睹：每天都沒晚餐吃

記者黃翊婷／綜合報導

一名住在台北市某社會住宅的住戶4日凌晨1時許上網PO文爆料，去年10月發現鄰居一名國中女學生遭繼父、母親家暴，每天都沒有晚餐吃，聯繫社工得到的回答是「家長有監護權很難溝通」，請立委處理目前也還沒有後續，結果女學生春節期間又遭雙親拳打腳踢、拉頭撞牆，甚至關進廁所，3日晚間好不容易才偷跑出來，希望有關單位能出手協助，「我們其他住戶真的不知道該怎麼做比較好。」

台北市某社會住宅驚傳國中女學生遭繼父、母親家暴。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲其他住戶上網PO文希望大家幫助受害的女學生。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

原PO在臉書「爆料公社」的文章中提到，去年10月搬到台北市某社會住宅，鄰居已入住大約3個月，當時他發現有一名國中女學生每天都沒有晚餐吃，放學也無法回家，都要等到快半夜才由繼父帶上樓，他主動聯繫113婦幼保護專線請社工關切，但社工說「家長有監護權很難溝通」，後續會請學校老師協助與家長商討教育方式，但情況還是沒有太大改變。

原PO表示，接著他又聯繫立委高嘉瑜，高嘉瑜的助理說目前會走家暴的案子處理，但遲遲未有後續，這幾天剛好是春節連假，他一直很擔心女學生的安危，「果不其然剛剛晚上妹妹被媽媽及繼父拳打腳踢又拉頭撞牆的，還不肯讓妹妹跑出去求救，把她關在廁所，好險妹妹夠機靈，偷跑出來了，妹妹也立刻聯絡學校老師來處理，目前送醫院急診驗傷了。請各位有能力的新聞媒體或是相關單位幫助妹妹一下好不好？我們其他住戶真的不知道該怎麼做比較好。」

這篇文章公開僅僅6小時，吸引超過6300名網友關切，大家紛紛留言表示，「希望妹妹沒事」、「感恩版主，多一分熱心就少一分遺憾」、「這要去醫院急診驗傷，然後有錄影施暴過程，醫生可以通報社會局緊急處理，醫院也可以直接聯絡警察了吧」、「台灣法律處理小孩任何事情進度都很慢，又層層講究法律，等到處理到了，傷害都已經造成」。

台北市南港警分局防治組長則在文章底下留言表示，轄區派出所3日晚間已有受理報案，受害女學生現階段由社工及分局警員陪同保護中，本案除了依規定通報外，也已經指派專人積極調查處理，感謝社會大眾的關心。不過，詳細的案情以及事發經過、原因等等，目前仍有待進一步查證。

▼南港警分局防治組長留言表示，女學生目前由社工、警員保護中。

台北市某社會住宅驚傳國中女學生遭繼父、母親家暴。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

● ETtoday關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線

445元到新竹煙波飯店爽吃自助式下午茶

ET快訊
嬪妃「愛用4大宮廷春藥」榨乾皇帝！他吃完1晚能戰10女　恐怖
只有BNT！　北市今早9時重啟疫苗預約
黃郁婷曾獻金牌挺蔡英文選總統　網熱議：10年轉變這麼大？
《中國有嘻哈》女歌手驚傳逝世！最後發文曝　網慟：後悔沒早點認

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「台中老大」剛出獄又性侵殺害少女：變厲鬼找我　頭七認罪了

台北國中女遭繼父拉頭撞牆、關廁所　鄰居目睹：每天都沒晚餐吃

開業隔月遇疫情　苦撐半年熬出頭！3好友打造「微夜店」餐酒館

麻將男輸1260萬免賠　牌友更慘輸2億「我帶空白支票去玩」

上山救人「跑到快往生」卻剩2公里　猛男憶18年警消菜鳥血淚

快訊／國3「1大車、1小車」追撞　成立緊急應變小組

堆高機爆胎停路中…20歲騎士撞上喪命　父求償480萬卻僅獲賠4萬

老天有眼！淫狼隨機性侵逃18年　被害女恐懼「夫妻敦倫」

瑜珈狼師拿墊子「趁機熊抱」女學員！2同學現身哭訴：被他性騷過

放下妳的減肥藥！美魔女醫師生子後…靠3招狂砍體脂肪

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

女子闖紅燈對向警察亮燈追　騎士見「現世報」笑喊：水啦！

技術考驗！騎經嘉義義仁吊橋　高空會車超驚悚...踩空秒GG

「穿中國隊隊服」黃郁婷道歉　體育署：不會取消資格

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

「台中老大」剛出獄又性侵殺害少女：變厲鬼找我　頭七認罪了

台北國中女遭繼父拉頭撞牆、關廁所　鄰居目睹：每天都沒晚餐吃

開業隔月遇疫情　苦撐半年熬出頭！3好友打造「微夜店」餐酒館

麻將男輸1260萬免賠　牌友更慘輸2億「我帶空白支票去玩」

上山救人「跑到快往生」卻剩2公里　猛男憶18年警消菜鳥血淚

快訊／國3「1大車、1小車」追撞　成立緊急應變小組

堆高機爆胎停路中…20歲騎士撞上喪命　父求償480萬卻僅獲賠4萬

老天有眼！淫狼隨機性侵逃18年　被害女恐懼「夫妻敦倫」

瑜珈狼師拿墊子「趁機熊抱」女學員！2同學現身哭訴：被他性騷過

放下妳的減肥藥！美魔女醫師生子後…靠3招狂砍體脂肪

淡水信義沿線房價「天上人間」　最貴VS.最便宜價差5倍

影／沿著高捷買房！最便宜站均價12萬　房仲曝：有上漲空間

本土劇娜美神經太大條　張家瑋打戲忘穿安全褲「一抬腿看光光」

提神產品要空腹吃！一圖秒懂「保健品服用時段」　3特性是重點

愛女肺結核病逝！爸媽「伴屍2個月」堅信她會復活　鄰居全嚇壞

柯震東濺血急診！　勸架遭反咬「差點絕子絕孫」受傷原因曝

喜美、神A入選5大耐操車款！「160萬公里Toyota皮卡」成榜外最強

Meta市值蒸發逾2000億美元！創美企業單日紀錄　道瓊重挫518點

「腐爛斷腳穿鞋」撈上岸！竟是雨林失蹤女大生　相機悚留90張詭照

過年走春去！台灣生態教父建議「發財、平安」兩路線

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

社會熱門新聞

快訊／國3「1大車、1小車」追撞　成立緊急應變小組

妻：女鬼跟你睡　人夫崩潰求離婚

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

正妹行員棄鐵飯碗　轉戰汽車業務收入曝

小牛才牽1個月！健身教練初三打滑撞爛

美魔女醫師生子後…靠3招狂砍體脂肪

母雞群慘遭野狗毒手　苦主怨：能國賠嗎

從好麻吉變「表兄弟」！他被狠砍9刀噴血倒地

人夫逼妻子跟好友上床！她淚崩卻無法離婚

即／撞號誌桿碎成麻花捲　駕駛重傷受困

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

比偉士牌還少的古董車！「藍美達」只有他會修

瑜珈狼師拿墊子「趁機熊抱」女學員！

女直播主抓包他偷吃！睡衣妹辯：來餵貓

更多熱門

相關新聞

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

除夕夜不少家庭會在餐廳圍爐，不過有人到現場才發現餐廳竟然沒開，撥打電話還都是空號，留下現場多位傻眼客人，網友氣到直接到警局備案，老闆隨後也在警局說出原委。

年終1600元心寒了！網1原因不挺：你要檢討

年終1600元心寒了！網1原因不挺：你要檢討

逼少年下跪掌嘴　法官6大惡行全曝光

逼少年下跪掌嘴　法官6大惡行全曝光

牽手老婆被笑噁心　人夫1反應更慘

牽手老婆被笑噁心　人夫1反應更慘

大姑偷年菜請男友家人　媳怒：8道吃6道

大姑偷年菜請男友家人　媳怒：8道吃6道

關鍵字：

爆料公社家暴

讀者迴響

熱門新聞

初四撞立春！　15禁忌勿踩

快訊／六福莊長頸鹿「布丁妹」搶救30分鐘亡　工作人員淚崩

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

快訊／國3「1大車、1小車」追撞　成立緊急應變小組

「醫界王陽明」恢單2年爆求婚成功！　新歡身份曝光

妻：女鬼跟你睡　人夫崩潰求離婚

女房東除夕突到訪！她一聽差點被暖哭

李芷婷參賽《全明星》爆哭掉髮　遭洗版「退賽」霸氣回應了！

韓網超準「手機幾%充電」心理測驗

爸每月給1.8萬！男吐絕望心聲

嬪妃「愛用4大宮廷春藥」榨乾皇帝！吃完1晚能戰10女

蕭敬騰登春晚被罵「只有這天王沒事」！

IS首腦命喪突擊　美戰機激戰3小時

最貴5款刮刮樂大揭密！　「真正賺錢機率」最高僅19%

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

更多

最夯影音

更多
累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面