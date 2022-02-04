台北國中女遭繼父拉頭撞牆、關廁所　鄰居目睹：每天都沒晚餐吃

記者黃翊婷／綜合報導

一名住在台北市某社會住宅的住戶4日凌晨1時許上網PO文爆料，去年10月發現鄰居一名國中女學生遭繼父、母親家暴，每天都沒有晚餐吃，聯繫社工得到的回答是「家長有監護權很難溝通」，請立委處理目前也還沒有後續，結果女學生春節期間又遭雙親拳打腳踢、拉頭撞牆，甚至關進廁所，3日晚間好不容易才偷跑出來，希望有關單位能出手協助，「我們其他住戶真的不知道該怎麼做比較好。」

▲其他住戶上網PO文希望大家幫助受害的女學生。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

原PO在臉書「爆料公社」的文章中提到，去年10月搬到台北市某社會住宅，鄰居已入住大約3個月，當時他發現有一名國中女學生每天都沒有晚餐吃，放學也無法回家，都要等到快半夜才由繼父帶上樓，他主動聯繫113婦幼保護專線請社工關切，但社工說「家長有監護權很難溝通」，後續會請學校老師協助與家長商討教育方式，但情況還是沒有太大改變。

原PO表示，接著他又聯繫立委高嘉瑜，高嘉瑜的助理說目前會走家暴的案子處理，但遲遲未有後續，這幾天剛好是春節連假，他一直很擔心女學生的安危，「果不其然剛剛晚上妹妹被媽媽及繼父拳打腳踢又拉頭撞牆的，還不肯讓妹妹跑出去求救，把她關在廁所，好險妹妹夠機靈，偷跑出來了，妹妹也立刻聯絡學校老師來處理，目前送醫院急診驗傷了。請各位有能力的新聞媒體或是相關單位幫助妹妹一下好不好？我們其他住戶真的不知道該怎麼做比較好。」

這篇文章公開僅僅6小時，吸引超過6300名網友關切，大家紛紛留言表示，「希望妹妹沒事」、「感恩版主，多一分熱心就少一分遺憾」、「這要去醫院急診驗傷，然後有錄影施暴過程，醫生可以通報社會局緊急處理，醫院也可以直接聯絡警察了吧」、「台灣法律處理小孩任何事情進度都很慢，又層層講究法律，等到處理到了，傷害都已經造成」。

台北市南港警分局防治組長則在文章底下留言表示，轄區派出所3日晚間已有受理報案，受害女學生現階段由社工及分局警員陪同保護中，本案除了依規定通報外，也已經指派專人積極調查處理，感謝社會大眾的關心。不過，詳細的案情以及事發經過、原因等等，目前仍有待進一步查證。

▼南港警分局防治組長留言表示，女學生目前由社工、警員保護中。

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