軍人宿醉騎重機走春釀車禍　東指部：記三大過開人評會汰除

▲東指部下士酒駕騎重機走春發生車禍。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲、陳豐德／台東報導

於台東東指部服役的呂姓下士3日晚間和朋友聚餐飲酒，隔日早上酒還未全退，宿醉狀態下就騎上重機出遊，並與一輛小客車發生車禍，警方到場對他實施酒測發現他酒測值達0.3毫克，已經超標，因此將他依照公共危險罪嫌送辦；東指部表示已將他記三大過，7日就會召開撤職人評會汰除。

呂姓下士服役於東指部機步一營，家住台東的他趁著春節期間休假與友人飲酒，由於隔日有重機車友邀約走春，他自以為酒已經退了就騎車上路，但上午10時許行經民航路與綏遠路路口時，與陳姓男子駕駛的轎車發生車禍，由於呂男車損較為嚴重，報警後他也通報留守主官，不料警方到場實施酒測後，發現呂男的酒測值已然超標，當場將他拘捕。

軍方得知消息後隨即派人到場協助處理，呂男除了被依照公共危險罪嫌送辦之外，還難逃軍人加重刑罰裁處，東指部也發表聲明將召開人評會將汰除呂姓下士汰除。

立法院上月24日三讀通過「陸海空軍刑法第54條條文修正案」，並在1月30日小年夜生效，軍人酒駕即便未肇事，刑度已改為最高3年有期徒刑，得併科最高40萬元罰金，罰金額度較一般民眾多10萬元；酒駕致人於死，刑度雖維持處3年以上、10年以下有期徒刑，新增得併科220萬元以下罰金。

▼重機車頭毀損嚴重。（圖／記者楊漢聲翻攝）



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