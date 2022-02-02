記者游瓊華／台中報導

台中一名23歲黃姓男子騎車載著23歲紀姓女友，兩人大年初一凌晨從朋友家返家，卻在中投東路三段與東興路口與48歲郭姓男子駕駛的廂型車發生碰撞。車禍後黃男被摔到路口轉角、紀女則被甩到路旁草叢、雙雙送醫後不治。據悉，黃男才剛入伍兩個月，除夕載著女友前往聚會，未料返家途中卻遭遇死劫。

▲初一遇死神！台中女坐軍人男友機車聚會返家遭撞飛草叢，雙雙喪命。（圖／民眾提供，下同）



車禍現場機車幾乎解體、零件散落四處，可見撞擊力道之大！黃男的友人當時跟車在後方，全程目睹受到不小驚嚇，黃男友人也提到車禍發生當下發出巨大聲響。另外，駕駛廂型車的郭男表示，他開車過馬路時沒看到騎士，騎士突然冒出，他來不及反應就發生碰撞，下車察看時發現黃男倒在轉角處、後座女乘客摔到草叢中。

據悉，黃男剛入伍兩個月，除夕出門前才向父親說要去找女友；另外，紀姓女友是隔代教養，父親長期住在安養中心，母親是外籍配偶不在身邊，平時都和祖母一起住。

警方表示，黃男與紀女1日凌晨3時許從霧峰方向騎車返家，沿大里區中投東路三段往五權南路（南往北）方向行；郭男則駕駛小貨車，沿大里區東興路往爽文路（西往東）方向行駛，兩車在路口發生碰撞，小貨車的車頭與機車的左側發生碰撞。黃男送往中山大慶醫院救護急救宣告無效死亡，紀女經送往大里仁愛醫院救護宣告不治。黃男跟廂型車駕駛郭男都無酒精反應，至於詳細車禍原因還要進一步調查。