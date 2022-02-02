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新北家族初二自駕遊澎湖　疑閃神自撞護欄7人受傷

記者陳洋／澎湖報導

澎湖203縣道今天(2日)下午發生一起遊客租廂型車，不明原因自撞路旁紐澤西護欄，造成同車7人皆受傷送醫交通事故。負責開車的蔡姓男駕駛(44歲)還一度因車門卡死受困，幸警消獲報後出動6車12人前往搶救，並將其他6名傷者分流送至三總澎湖分院及衛福部澎湖醫院兩家地區醫院救治，已無大礙，相關責任則由警方測繪調查中。

▲▼ 新北家族自駕遊澎湖　疑閃神自撞護欄7人受傷。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖203縣道今天(2日)下午發生一起遊客租廂型車，造成同車7人皆受傷送醫。（圖／澎湖縣警察局白沙分局提供）

澎湖縣政府消防局表示，於2月2日16時13分接獲民眾報案指稱，白沙鄉縣道203線白沙分局前路段，有一輛休旅車自撞路邊紐澤西護欄，車上共有7名乘客，尚有人員受困於車上，請求派遣人車救援。

消防局獲報後，立即派遣第二大隊、白沙、西嶼及馬公分隊消防及救護車共計6車12人前往搶救，現場由副大隊長蔡順孝負責指揮。

▲▼ 新北家族自駕遊澎湖　疑閃神自撞護欄7人受傷。（圖／記者陳韋男攝）

▲租賃廂型車將路邊陰井的紐澤西護欄撞壞，壓在車頭下。（圖／澎湖縣消防隊提供）

▲▼ 新北家族自駕遊澎湖　疑閃神自撞護欄7人受傷。（圖／記者陳韋男攝）

▲警消以破壞剪破壞車門將受困駕駛救出。（圖／澎湖縣消防隊提供）

勤務人員到達現場後回報，事故正確位置係縣道203線16.7公里處（往馬公方向），傷者共計7名，駕駛尚受困於車上。勤務人員立即以簡易破壞器材破壞車輛駕駛座車門，16時46分順利將駕駛救出送醫。
7人傷勢如下：

一、顏女，42歲，左腳踝及小腿疼痛，送往三總澎湖分院。

二、蔡女性，45歲，鼻樑瘀青、紅腫，送往三總澎湖分院。

三、蔡女性，48歲，右膝關節處疑似骨折、臉部腫脹，送往三總澎湖分院。

四、黃女，19歲，有頭暈情形，送往衛生福利部澎湖醫院。

五、蘇女，71歲，右腳脛骨疑似骨折，送往衛生福利部澎湖醫院。

六、黃女性，21歲，頭部及右手掌擦傷，送往衛生福利部澎湖醫院。

七、蔡男(駕駛)，44歲，左上腹疼痛，送往衛生福利部澎湖醫院。

澎湖縣白沙分局表示，警方對駕駛人實施酒測，駕駛人並無飲酒，另發生原因疑似路況不熟，相關責任由警方測繪調查中。

▲▼ 新北家族自駕遊澎湖　疑閃神自撞護欄7人受傷。（圖／記者陳韋男攝）

▲警消將疑似骨折的71歲阿嬤送醫。（圖／澎湖縣消防隊提供）

白沙分局呼籲，澎湖冬天東北季風強勁，駕駛車輛請務必減速慢行，勿疲勞駕駛並確實遵守交通規則，以確保行車安全，快快樂樂出門、平平安安回家。

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