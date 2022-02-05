桃園一家3口確診！竹縣3足跡急匡165接觸者　64人PCR結果出爐

▲新竹縣府公布確診足跡，並緊急派員前往大清消。（圖／新竹縣政府）



記者陳豐德／新竹報導

桃園市3日新增7例本土，其中第19075例1月29日、30日曾前往新竹縣湖口鄉的「健康麻將快樂打麻將會館」打牌，31日又前往湖口「藍天洗衣生活館」、案19054也曾在新豐忠孝路戈果美語安親班補習。對此，新竹縣府緊急匡列125名接觸者，其中65人PCR採檢後共64人陰性，其中1人轉外縣市採檢當中。

衛生局3日公布確診足跡，其中包含湖口鄉中興街上的健康麻將快樂打麻將會館、湖口鄉民生街的藍天洗衣坊、新豐鄉忠孝路的弋果美語忠孝分部安親班。衛生局強調，3處足跡環境已由環保局人員完成清潔消毒，麻將會館配合防疫措施停業至2月13日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

竹縣衛生局已完成環境消毒，匡列接觸者共125人，其中PCR採檢65人含居家隔離14人、自主健康管理46人、自我健康監測5人（麻將館自我監測5人），5日公布目前採檢狀況為弋果美語忠孝分部接觸者採檢28人，全數陰性，另麻將館接觸者採檢37人中36人均陰性，其中1人轉外縣市採檢。

竹縣衛生局疫調人員昨獲報立即前往三處地點評估，調查環境風險和匡列接觸者。案19075在麻將會館足跡初步匡列37人，分別居家隔離14人、自主健康管理18人和自我健康監測5人；案19053和19054美語安親班足跡則初步匡列88人，分別師生28人自主健康管理和60人自我健康監測，上述足跡共65人PCR採檢。

衛生局呼籲，民眾若有與確診個案足跡重疊者，可於2月4、5日(週五、六)2天內至新竹縣仁慈醫院急診進行公費PCR採檢，請攜帶健保卡前往，若已出現呼吸道症狀，請立刻撥打防疫專線03-5511287安排。

【系列報導】

►撕票女建商1／綁恩人勒贖千萬 百警靠關鍵紙條抓人卻晚了一步

►撕票女建商2／屍袋詭吊竹林樹枝 18塊「方正殘軀」難拚人形

►撕票女建商3／殺人魔陳瑞欽翻版？家屬控冷血歐陽榕為600萬殺妻女

►撕票女建商4／失業男詭辯「她是女友」 百變說詞難逃死刑

►撕票女建商5／死囚歐陽榕出庭作證 當庭感謝林金貴：教我通過測謊