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新竹2天連震12次　縣長楊文科下令特種搜救隊31人集結待命

▲▼新竹接連發生地震，縣長楊文科下令特搜集結待命。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹接連發生地震，縣長楊文科下令特搜集結待命。（圖／新竹縣府提供）

記者陳豐德／新竹報導

新竹縣峨眉鄉斷層活動導致地震密集，短短在2天內就已經搖了12次，民眾形容地震時地鳴聲像戰機呼嘯而過，不少民眾感到恐慌都在臉書報平安，中央氣象局地震測報中心主任陳國昌更指出「狀況比較異常」，不排除會有更大的地震，縣長楊文科已經下令集結特種搜救部隊，4日晚間就已完成待命，一旦發生災害可立即出勤救災。

楊文科表示，新竹縣第一時間集結特種搜救隊警消18名、義消特搜隊13名，完成個人裝備及公裝整備待命，一旦發生災害，可立即出勤救災，他希望縣民鄉親勿驚慌，也感謝年假期間消防弟兄仍堅守崗位為民服務。

楊文科還指出，縣府今年起新增154名員額中，重兵將配置於消防局組織擴編，消防局將增加127名防救災人力，編制員額從468名變成595人，增加一百多員額，就是要提高救災防災品質。除了讓消防隊員的勤務能達到1休1服的制度方向邁進，同時也提升我們整體防災救災能量來服務鄉親。

▲▼新竹接連發生地震，縣長楊文科下令特搜集結待命。（圖／新竹縣府提供）

稍早新竹發生的2起地震，分別在11點52分47秒及11點54分50秒，先是規模3.6，再發生規模3.1地震，震央都位於峨眉鄉境內，與昨天10起地震相同區域位置。

消防局也提醒，地震來臨不用怕，最重要的就是保護頭、頸部避免受傷，應立即做好三個動作「趴下(DROP)、掩護(COVER)、穩住(HOLD ON)」，躲在桌子下時可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人也可隨著桌子移動，形成防護屏障，減少受傷的風險。

平時的避災行為除了固定家具外，也需要準備緊急避難包，當地震發生後，建築物嚴重受損，就需要緊急撤離建築物，立即取用緊急避難包前往避難場所，及時遠離災害。

▼特搜隊員清點器材裝備，確保意外來臨時隨時能出動救援。（圖／新竹縣府提供）

▲▼新竹接連發生地震，縣長楊文科下令特搜集結待命。（圖／新竹縣府提供）

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