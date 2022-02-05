日翊確診+4「被爆強迫上工？」市府：貨物消毒靜置12hrs允許出貨　

▲桃園再增30例本土確診。（圖／記者沈繼昌翻拍）



記者劉維榛／綜合報導

今（5）日本土新增40例中，桃園亞旭電腦就占了25例，其中1人為本國籍，其餘24名為移工，關於亞旭是否無限時停工，桃園市長鄭文燦坦言，全部的員工要採檢確定陰性，要換通行證才能夠復工。至於日翊物流還爆出有其他員工來支援，對此，鄭文燦回應，會主動來調查，一切都必須依照規定。

今日桃園新增30本土案例，其中亞旭25人隔離期滿採檢陽性，其中案19168為台人，Ct值為27.6，另24人為外籍員工，大部分都是女性、菲律賓籍員工，Ct值在23至34之間。鄭文燦表示，亞旭電腦大致清零計畫完成，今天還會採檢一部分，那新增的個案沒有社區確診足跡，以及沒有社區傳播的風險。

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關於亞旭何時能復工？鄭文燦說，這個部分前進指揮所已經做了說明，全部的員工要採檢確定陰性，要換通行證才能夠復工，加值園區其它工廠都已經復工，那亞旭的復工條件就是要全部採檢完畢，新增的在集中檢疫所這24位菲律賓籍的移工，以及1位本國籍移工，基本上都已經匡列居隔，並沒有風險，採檢為陽性以後，還要進行後續的治療，也要確定都沒有感染力才能夠恢復。

另外，全家便利商店子公司日翊也新增4人確診，分別為2同事、2家人，卻傳出員工、市民分別爆料，日翊物流在停工當天並無停工，或是調派別處人員來支援，懷疑有強迫上工的疑慮。

桃園市府回應，目前市府還沒有收到民眾這樣子的投訴，我們也歡迎民眾或者是員工把相關的資料寄給我們，或者是用E-Mail給我們，那我們也會依照查證的事實結果，來進行相關的法規裁處。鄭文燦也補充說明，市府會主動來調查，一切都必須依照規定，那因為目前整個大溪廠都是在家居隔的狀態。

最後，貨物是否可以調倉出貨？桃園市府解釋，有經過防疫醫師及防疫團隊的規定，就是說如果你經過完整的清消，靜置12小時之後，由一批新的人員來把貨做移動，目前在防疫規定上面是許可的，那如果說有員工認為這有消毒不確實、靜置時間不足或者是有非新員工來移動的話，我們也歡迎投訴的員工把相關的資料寄給我們，我們會進行查證。

鄭文燦也說，全家便利商店在集貨跟生鮮的部分，防疫醫師認為，如果清消完畢，靜置12小時，容許這個部分可以讓他們調度出貨，但是要用全新的人力，這部分不能強迫，有這個情況我們會來調查清楚。