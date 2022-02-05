　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日翊確診+4「被爆強迫上工？」市府：貨物消毒靜置12hrs允許出貨　

▲▼桃園市長鄭文燦說明疫情。（圖／記者沈繼昌翻拍）

▲桃園再增30例本土確診。（圖／記者沈繼昌翻拍）

記者劉維榛／綜合報導

今（5）日本土新增40例中，桃園亞旭電腦就占了25例，其中1人為本國籍，其餘24名為移工，關於亞旭是否無限時停工，桃園市長鄭文燦坦言，全部的員工要採檢確定陰性，要換通行證才能夠復工。至於日翊物流還爆出有其他員工來支援，對此，鄭文燦回應，會主動來調查，一切都必須依照規定。

今日桃園新增30本土案例，其中亞旭25人隔離期滿採檢陽性，其中案19168為台人，Ct值為27.6，另24人為外籍員工，大部分都是女性、菲律賓籍員工，Ct值在23至34之間。鄭文燦表示，亞旭電腦大致清零計畫完成，今天還會採檢一部分，那新增的個案沒有社區確診足跡，以及沒有社區傳播的風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關於亞旭何時能復工？鄭文燦說，這個部分前進指揮所已經做了說明，全部的員工要採檢確定陰性，要換通行證才能夠復工，加值園區其它工廠都已經復工，那亞旭的復工條件就是要全部採檢完畢，新增的在集中檢疫所這24位菲律賓籍的移工，以及1位本國籍移工，基本上都已經匡列居隔，並沒有風險，採檢為陽性以後，還要進行後續的治療，也要確定都沒有感染力才能夠恢復。

另外，全家便利商店子公司日翊也新增4人確診，分別為2同事、2家人，卻傳出員工、市民分別爆料，日翊物流在停工當天並無停工，或是調派別處人員來支援，懷疑有強迫上工的疑慮。

桃園市府回應，目前市府還沒有收到民眾這樣子的投訴，我們也歡迎民眾或者是員工把相關的資料寄給我們，或者是用E-Mail給我們，那我們也會依照查證的事實結果，來進行相關的法規裁處。鄭文燦也補充說明，市府會主動來調查，一切都必須依照規定，那因為目前整個大溪廠都是在家居隔的狀態。

最後，貨物是否可以調倉出貨？桃園市府解釋，有經過防疫醫師及防疫團隊的規定，就是說如果你經過完整的清消，靜置12小時之後，由一批新的人員來把貨做移動，目前在防疫規定上面是許可的，那如果說有員工認為這有消毒不確實、靜置時間不足或者是有非新員工來移動的話，我們也歡迎投訴的員工把相關的資料寄給我們，我們會進行查證。

鄭文燦也說，全家便利商店在集貨跟生鮮的部分，防疫醫師認為，如果清消完畢，靜置12小時，容許這個部分可以讓他們調度出貨，但是要用全新的人力，這部分不能強迫，有這個情況我們會來調查清楚。

►你最愛的TIFFANY項鍊是哪一條？

ET快訊
快訊／美國酒吧爆大規模槍擊！　多人中彈
基隆2巨石瞬間崩落畫面曝！　遊客驚呼：快逃
快訊／悲劇了！　「1600萬麥拉倫」自撞只剩3輪
高雄女解隔3天後確診！　3確診者有社區足跡風險
韓大咖主持確診！12節目陷危機　《RM》受波及
高雄3防疫旅館清空！　陳其邁急尋「這24人採檢」
快訊／鄭文燦宣布：桃園幼兒園延至2月14日開學！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

單日+40創春節新高！陳時中點名「7人有社區風險」　日翊確診還會多

日翊確診+4「被爆強迫上工？」市府：貨物消毒靜置12hrs允許出貨　

高雄嬤「解隔採陰」3天後卻驗出確診！3確診者有社區足跡風險

流水席哪道菜最雷？「1菜色端上桌」整桌僵住　他怒：氣到暈

高雄3防疫旅館清空！急召回198人採檢　仍有24人未聯絡上

快訊／鄭文燦宣布：桃園幼兒園延至2月14日開學！

快訊／高雄所有幼兒園「延後至2／14開學」！

台灣成衣隱形冠軍　屏東孩子謝奇享創國際品牌：做最好的

快訊／亞旭電腦25人確診Ct值曝光　鄭文燦：大致清零計畫完成

快訊／高雄新添10確診！9處足跡曝光　旗津、小港都入列

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

固執瑪爾濟斯堅持入住簡陋紙箱　叼心愛被被睡翻媽笑：家徒四壁

羊群排排站～Q彈屁屁手感絕佳　開箱新疆傳統牛羊市集超壯觀！

屁孩虎斑弟照三餐挑釁貓哥哥！毛毛手不安分狂騷擾...慘遭巴頭

老翁紫南宮外「穿新袈裟」化緣　被驅趕反嗆：要做這麼絕嗎？

沒在讓！兒子猜拳猜輸老爸　被認真彈耳朵痛到翻臉大哭

單日+40創春節新高！陳時中點名「7人有社區風險」　日翊確診還會多

日翊確診+4「被爆強迫上工？」市府：貨物消毒靜置12hrs允許出貨　

高雄嬤「解隔採陰」3天後卻驗出確診！3確診者有社區足跡風險

流水席哪道菜最雷？「1菜色端上桌」整桌僵住　他怒：氣到暈

高雄3防疫旅館清空！急召回198人採檢　仍有24人未聯絡上

快訊／鄭文燦宣布：桃園幼兒園延至2月14日開學！

快訊／高雄所有幼兒園「延後至2／14開學」！

台灣成衣隱形冠軍　屏東孩子謝奇享創國際品牌：做最好的

快訊／亞旭電腦25人確診Ct值曝光　鄭文燦：大致清零計畫完成

快訊／高雄新添10確診！9處足跡曝光　旗津、小港都入列

金曲新人壞特「1碗泡麵分3餐吃」！　報名演出竟遭狠拒：妳沒有名

幸運、守護符碼一次戴上身　Pandora首創三面串飾全是美好祝福

單日+40創春節新高！陳時中點名「7人有社區風險」　日翊確診還會多

快訊／美國維州「水煙酒吧」爆大規模槍擊　多人中彈緊急送醫

別再錯怪味精！吃外食口渴「兇手是它」　3類人少吃...雞湯塊更雷

暗指林志玲找代孕…網紅曬針筒照訴求子辛酸！鄉民女神氣嗆：討拍模糊焦點

香港今日新增破紀錄！港媒：確診350例　創2年來單日新高

辣妹跑趴熱舞！用奶貼地嗨過頭　下秒「門牙撞斷」淒慘畫面曝

姪兒投資失利積欠32萬　詐騙團被揭穿還演到底：姑姑我自想辦法

新年檢視保障！九成保戶「實支實付險」保額僅10萬　恐不敷使用

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

生活熱門新聞

5萬元人偶被玩壞！爺爺小年夜「正義制裁」姑姑被讚翻

Omicron四大症狀曝　第1名變了！超越喉嚨症狀

初五迎財神！5星座放這金額在床底　可能變暴發戶

表妹玩壞5萬元玩偶！姑姑出招「親情綁架」喊告

快訊／國1「5車追撞」　紅爆回堵中

待在家！下波全台雨勢最大時間曝　恐又有冷氣團

快訊／增40例本土！另增32例境外移入

「過年最邪門遊戲」50玩到6萬7000元！釣苦主慘哭

30K男被資遣「才知爸媽藏富24年」　網笑虧爆

專家警告：2生肖虎年「有血光之災」！

有車位停不得！他開酸Lexus「臉卻腫了」

吃餃子可旺財　初五習俗禁忌一次看

「最強減肥法曝光」比168更簡單！隨便吃也能瘦

快訊／桃園一口氣+30！最新8足跡曝光　有小七、市場、2宮廟

更多熱門

相關新聞

高雄所有幼兒園「延後至2／14開學」！

高雄所有幼兒園「延後至2／14開學」！

新冠肺炎疫情升溫，本土案例接連增加，其中高雄今新增10例確診個案，而稍早高雄市長陳其邁也針對疫情最新概況、政策進行說明。其中，陳其邁表示，高雄的所有幼兒園延後至2/14日開學。

高雄新添10確診！9處足跡曝光

高雄新添10確診！9處足跡曝光

爛醉女連撞10車還想逃　牽起車下秒報應來襲

爛醉女連撞10車還想逃　牽起車下秒報應來襲

即／桃園一天採撿1380人　結果出爐

即／桃園一天採撿1380人　結果出爐

日翊物流累積23人確診！鄭文燦：仍有風險

日翊物流累積23人確診！鄭文燦：仍有風險

關鍵字：

桃園本土確診亞旭電腦日翊物流

讀者迴響

熱門新聞

5萬元人偶被玩壞！爺爺小年夜「正義制裁」姑姑被讚翻

Omicron四大症狀曝　第1名變了！超越喉嚨症狀

初五迎財神！5星座放這金額在床底　可能變暴發戶

表妹玩壞5萬元玩偶！姑姑出招「親情綁架」喊告

快訊／國1「5車追撞」　紅爆回堵中

待在家！下波全台雨勢最大時間曝　恐又有冷氣團

蕭淑慎尪PO「手抱男嬰合照」：是時候公布了！　網狂恭喜

快訊／增40例本土！另增32例境外移入

泰安泡野溪溫泉　1女落水遭沖走失蹤

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

小姑回娘家只包200元　4舉動氣炸大嫂

最想住台北哪一區？

網紅流產…暗指「林志玲47歲生子找代孕」被罵爆

2022「3星座」谷底大翻身！這星座最衰

人夫KTV慶生「被正妹下屬吹蠟燭」！驚見超誇張姿勢

更多

最夯影音

更多
揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...
大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面