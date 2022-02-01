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蘋果庫克初一微博發文拜年　秀iPhone13拍照功能「福」字當背景

▲蘋果CEO庫克在農曆大年初一透過微博拜年。（圖／翻攝庫克微博）

▲蘋果CEO庫克（Tim Cook）在農曆大年初一透過微博向華人拜年。（圖／翻攝庫克微博）

記者魏有德／綜合報導

蘋果CEO庫克（Tim Cook）今（1）日趕在華人農曆大年初一，應景的在微博發出住合春節的貼文。庫克表示，祝大家春節快樂！願虎年給你帶來勇氣和力量。值得注意的是，庫克的文章配圖是一張倒寫的充滿喜氣大紅「福」字，意喻「福到了」，同時，他還特別強調，照片是一位網友用iPhone13拍下的「微距挑戰」，不忘秀一下拍照功能。

▲▼蘋果公司執行長庫克。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果公司執行長庫克。（圖／達志影像／美聯社）

庫克貼文發出後，拍下該張照片的大陸攝影師ZerrySong也在庫克貼文下方留言，「新年第一天，照片有幸被庫克轉發。」不少網友也在底下蓋樓，「真是太幸運了」；「確實厲害，設計超有靈感」；「蹭蹭虎氣」。

▲蘋果CEO庫克在農曆大年初一透過微博拜年。（圖／翻攝庫克微博）

▲庫克文章的配圖是網友ZerrySong所拍攝的。（圖／達志影像／美聯社）

不過，也有網友批評，庫克文章使用的是「Lunar New Year」（農曆新年）而非向馬斯克使用的「Chinese New Year」（中國新年），引起正反立場網友議論。對此，不少網友替庫克緩頰稱，「連外交部都用Lunar New Year了，質疑的人算什麼東西。」

據悉，蘋果公司近日也公布2022財年Q1財報，淨營收為1239.45億美元，創有史以來最高的單季度營收，較去年同期的1114.39億美元增長11%。淨利潤則為346.30億美元，與去年同期的287.55億美元相比，增長20%。其中，大中華區營收為257.83億美元，與去年同期的213.13億美元相比增長21%。

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