蘋果庫克初一微博發文拜年　秀iPhone13拍照功能「福」字當背景

▲蘋果CEO庫克(Tim Cook)在農曆大年初一透過微博向華人拜年。(圖/翻攝庫克微博)

記者魏有德/綜合報導

蘋果CEO庫克(Tim Cook)今(1)日趕在華人農曆大年初一,應景的在微博發出住合春節的貼文。庫克表示,祝大家春節快樂!願虎年給你帶來勇氣和力量。值得注意的是,庫克的文章配圖是一張倒寫的充滿喜氣大紅「福」字,意喻「福到了」,同時,他還特別強調,照片是一位網友用iPhone13拍下的「微距挑戰」,不忘秀一下拍照功能。

▲蘋果公司執行長庫克。(圖/達志影像/美聯社)

庫克貼文發出後,拍下該張照片的大陸攝影師ZerrySong也在庫克貼文下方留言,「新年第一天,照片有幸被庫克轉發。」不少網友也在底下蓋樓,「真是太幸運了」;「確實厲害,設計超有靈感」;「蹭蹭虎氣」。

▲庫克文章的配圖是網友ZerrySong所拍攝的。(圖/達志影像/美聯社)

不過,也有網友批評,庫克文章使用的是「Lunar New Year」(農曆新年)而非向馬斯克使用的「Chinese New Year」(中國新年),引起正反立場網友議論。對此,不少網友替庫克緩頰稱,「連外交部都用Lunar New Year了,質疑的人算什麼東西。」

據悉,蘋果公司近日也公布2022財年Q1財報,淨營收為1239.45億美元,創有史以來最高的單季度營收,較去年同期的1114.39億美元增長11%。淨利潤則為346.30億美元,與去年同期的287.55億美元相比,增長20%。其中,大中華區營收為257.83億美元,與去年同期的213.13億美元相比增長21%。