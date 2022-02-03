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台南無黨籍議員不顧防疫禁令　大年初三宮廟發紅包

▲台南市謝姓議員被投訴，不顧防疫禁令，大年初三在1處宮廟發現金紅包，引起人潮群聚，恐成防疫破口。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市謝姓議員被投訴，不顧防疫禁令，大年初三在1處宮廟發現金紅包，引起人潮群聚，恐成防疫破口。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

疫情嚴峻，中央至地方皆禁止公職人員與民代、擬參選人「跑攤」，以防成為防疫破口，台南市長黃偉哲在1月19日宣布，取消春節期間宮廟發紅包活動，議長郭信良也在1月23日與市議會各黨團達成共識，市議員配合中央規定，23日起停止跑攤，惟無黨籍謝姓議員父女被投訴不顧防疫禁令，在宮廟發放紅包。

▲台南市謝姓議員被投訴，不顧防疫禁令，大年初三在1處宮廟發現金紅包，引起人潮群聚，恐成防疫破口。（圖／民眾提供，下同）

國內疫情嚴峻，1月22日中央流行疫情指揮中心宣布，春節期間禁止民選公職人員及政府官員跑攤，1月23日，除台南市長黃偉哲在台南市防疫記者會公開宣布此項禁令外，並請各級民代及服務處相關人員、擬參選人都要配合外，台南市議長郭信良與市議會各黨團達成共識，台南市議員將配合中央的規定，23日起停止跑攤。郭信良表示，希望議員參選人能自律，為民表率。

▲台南市謝姓議員被投訴，不顧防疫禁令，大年初三在1處宮廟發現金紅包，引起人潮群聚，恐成防疫破口。（圖／民眾提供，下同）

此外，總統蔡英文也在1月26日民進黨中常會上下令，「民進黨黨公職、擬參選人配合指揮中心防疫措施，禁止跑攤、維持社交距離」，從中央到地方，人人嚴守防疫規定，為防堵疫情擴散而努力著。

▲台南市謝姓議員被投訴，不顧防疫禁令，大年初三在1處宮廟發現金紅包，引起人潮群聚，恐成防疫破口。（圖／民眾提供，下同）

未料卻有民眾投訴，無黨籍台南市謝姓議員及其女兒，完全不甩防疫禁令，也不怕造成防疫破口，大年初三大清早，就到宮廟發放紅包。據投訴民眾指出，謝姓議員的女兒，有意參選下一屆台南大北門區市議員，但國內疫情嚴峻，唯恐疫情蔓延，防疫再度升級，重創各行各業及民生經濟，人人配合防疫之際，謝姓父女卻不理防疫規定，不怕群聚造成防疫破口，這種只顧選舉，不重防疫的行為，著 實令人看不下去。

▲台南市謝姓議員被投訴，不顧防疫禁令，大年初三在1處宮廟發現金紅包，引起人潮群聚，恐成防疫破口。（圖／民眾提供，下同）

投訴民眾表示，謝姓父女將面額100元及500元的紙鈔，折成財神爺的形狀，再裝進紅包袋發放，孕婦甚至可加碼領1200元，民眾質疑這是否有「賄選」之嫌？

▲國內疫情嚴峻，1月22日中央流行疫情指揮中心宣布，春節期間禁止民選公職人員及政府官員跑攤。（圖／記者林悅翻攝）

▲國內疫情嚴峻，1月22日中央流行疫情指揮中心宣布，春節期間禁止民選公職人員及政府官員跑攤。（圖／記者林悅翻攝）

記者致電謝議員查訪，惟至發稿前謝議員並未接聽電話；據了解，謝議員早先曾向媒體回應，表示有發放現金紅包，只在1處宮廟發紅包，大約發了300多份，惟對防疫禁令議題，則未清楚回應。

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