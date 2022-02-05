新竹峨眉又地震了！2分鐘內連2震「最大規模3.6」　震度3級

▲新竹峨眉11點54分3.1地震 。（圖／翻攝氣象局，下同）

記者許展溢／台北報導

新竹在昨天大年初四從上午到晚上發生10起小規模地震，氣象局更表示這種情況少見，不排除有中大型地震，今（5日）上午 11點52分、54分，新竹峨眉又有2起規模3.6、3.1地震。

新竹縣峨眉鄉今日上午11:52發生芮氏規模3.6地震，地震深度5公里，最大震度新竹地區3級。隨後11:54又發生芮氏規模3.1地震，地震深度6公里，最大陣度峨眉鄉2級。氣象局長鄭明典在臉書指出，「又連兩震，這樣的規模能量很有限，只是因爲極淺層，所以震央上方感受明顯。」

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▲新竹峨眉11點52分芮氏規模3.6地震 。（圖／氣象局）

新竹地區從昨日早上10時44分至晚間7時22分，接連發生10起小區域地震，震央都在新竹縣峨眉鄉，最大規模達到3.7。鄭明典昨日分析，這一系列的地震應該是斷層活動。當地居民十分擔憂，紛紛表示真的太可怕了，「晃得我以為921重演」。

氣象局地震測報中心主任陳國昌昨日受訪時表示，以往該地區地震不多，以4日地震的震央為中心半徑15公里之內，過去30年僅有62起規模3以上地震，最大也僅有規模4，共3起，等於平均1年約只有2起，4日卻一連發生多起，的確是比較頻繁，要特別注意，不排除有更大地震發生，氣象局會持續觀察並嚴密監測。