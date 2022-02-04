　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新竹連9震！學者稱「背景地震」　更要注意海溝型地震

▲▼新竹地區在7小時內發生9起地震。（圖／氣象局提供）

▲新竹峨眉鄉7小時連9震。（圖／氣象局提供）

記者許敏溶／台北報導

新竹地區從今（4日）天早上10時到17時之前，短短7小時內接連發生9起小區域地震，震央都在新竹峨眉鄉，連氣象局都說不排除有更大地震，但學者認為，這種「群震」應該就是能量釋放，而且都是規模3到4以下的小地震，不用太擔心，反而還是要注意東部外海發生「海溝型地震」，可能發生規模8以上強震而造成災害。

新竹地區從早上10點44分起到下午16時55分為止，7小時內接連發生9起小區域地震，震央都在新竹縣峨眉鄉，最大兩起地震規模達到3.7，由於8起地震深度都不到10公里，新竹地區民眾都可明顯感受到上下搖晃，並有民眾聽到地鳴聲音。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼新竹峨眉鄉7小時連9震，最大規模達到3.7。（圖／氣象局提供）

▲▼新竹峨眉鄉過去6小時連8震。（圖／記者許敏溶翻攝）

而且連中央氣象局地震測報中心主任陳國昌都說，今天該地區地震活動的確是比較頻繁，「要特別注意」，不排除有更大地震發生，氣象局會持續觀察並嚴密監測。

不過，中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，雖然新竹地區短時間內發生8起地震，屬於「群震」，但都是規模3到4的地震，這種可稱為「背景地震」，也就是不太重要的小地震，可以視為「正常能量釋放」，也無法判定是否跟新城斷層有關，故民眾不用太擔心。

李錫堤分析，台灣處與菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊交界處，「地震是台灣的宿命」，台灣每天、每平方公里的地震密度比日本還高，故「背景地震」不用太擔心，反而是東部外海的「海溝型地震」，週期是100年左右，距離上次1920年已超過百年，未來可能發生規模8以上強震，台灣要做好耐震準備，尤其是建築方面。

99元就能買到超時髦風衣洋裝

ET快訊
豆花妹錄影走心淚崩　影片爆「遭公司施壓下架」回應了
阿伯有練過！51歲運將「街頭爆摔」　完勝24歲騎士
剛買新房！聘金說好12萬「女友突改口66萬」超堅持　網勸：快
初二吃大餐20人上吐下瀉！疑龍蝦搞鬼　餐廳退費包紅包登門致歉
大陸冷氣團來襲「急凍10度」時間曝　一圖秒懂連假尾聲天氣！
彩券行員工揭「買2千元刮刮樂」必做1事　這款最雷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年吃甜甜！5步驟完成「銀耳蓮子湯」　電鍋煮出滿滿膠質

一圖秒懂連假尾聲天氣！上班日各地有雨稍降溫

女嘆「很常被男友句點」　苦惱曬2對話！網一面倒搖頭了

新竹連9震！學者稱「背景地震」　更要注意海溝型地震

新竹6小時連8震「震央連連看地圖」曝光！鄭明典分析：是斷層活動

26歲不知這一盒「過年神器」慘被嗆沒童年！苦主怕爆：超危險

住隔壁和對面全染疫！高雄防疫旅館4確診　「恐怖3樓」平面圖曝光

6小時連8震　鄭明典也驚「連續幾次了！」新竹人嚇歪求救局長

專家警告：2生肖虎年「有血光之災」！要注意車禍、重病纏身

40歲還在啃老　父每月「給18K生活費」：別工作…他超絕望

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

女子闖紅燈對向警察亮燈追　騎士見「現世報」笑喊：水啦！

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

技術考驗！騎經嘉義義仁吊橋　高空會車超驚悚...踩空秒GG

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

過年吃甜甜！5步驟完成「銀耳蓮子湯」　電鍋煮出滿滿膠質

一圖秒懂連假尾聲天氣！上班日各地有雨稍降溫

女嘆「很常被男友句點」　苦惱曬2對話！網一面倒搖頭了

新竹連9震！學者稱「背景地震」　更要注意海溝型地震

新竹6小時連8震「震央連連看地圖」曝光！鄭明典分析：是斷層活動

26歲不知這一盒「過年神器」慘被嗆沒童年！苦主怕爆：超危險

住隔壁和對面全染疫！高雄防疫旅館4確診　「恐怖3樓」平面圖曝光

6小時連8震　鄭明典也驚「連續幾次了！」新竹人嚇歪求救局長

專家警告：2生肖虎年「有血光之災」！要注意車禍、重病纏身

40歲還在啃老　父每月「給18K生活費」：別工作…他超絕望

春節走春聚餐好幫手　警政APP不只報案還能叫計程車

模特級D乳辣女一原因被迫下海　3個月賺67萬卻吐這句話

MONSTA X來台暖心幕後！成員坐地上黏紙箱「親手打包粉絲禮物」

過年吃甜甜！5步驟完成「銀耳蓮子湯」　電鍋煮出滿滿膠質

監獄淪犯罪學校　囚犯計畫逃獄「工具包硬卡大腸」1周慘死

旅外插畫家繪出沙灣新摺頁　基隆呈現嶄新市貌全新感受

竹南-頭份最短距離上班就塞爆　縣府擬砸1.8億元拓寬12米道路　　

單場2進球射爆泰國　蘇育萱：今天我們100分

陳禹勳拚「百中繼百救援」第一人　桃猿500救援也等他

脫單好困難？「母胎單身」人常有的5個特質　想太多毀戀情

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

新竹6小時連8震！不排除更大地震

有車位停不得！他開酸Lexus「臉卻腫了」

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

連3天10℃地區曝　下波鋒面掃過溼全台

快訊／增25例本土「北市幼兒園母子確診」

黃郁婷IG驚見五星旗　女醫：又壞又舔

朋友拜年沒人給小孩紅包！她怨8年級生

爸每月給1.8萬！男吐絕望心聲

初四「要吃折羅」迎財神　5大習俗、3大禁忌一次看

日翊物流增10人「匡列就確診」　陳時中坦言還在燒

11縣市變色！高雄破百　最新本土確診地圖曝

快訊／Omicron出現本土首例中重度個案！

陳時中：目前無延後開學計畫

快訊／高雄防疫旅館爆群聚　防疫人員整裝入內清消

更多熱門

相關新聞

新竹6小時連8震！鄭明典分析：是斷層活動

新竹6小時連8震！鄭明典分析：是斷層活動

今天大年初四，新竹地區從早上10點44分起到下午3時42分為止，6小時內接連發生8起小區域地震，震央都在新竹縣峨眉鄉，最大兩起規模達到3.7。中央氣象局局長鄭明典在臉書貼文：「連續幾次了！」並貼出8次震央「連連看」地圖，分析這系列地震「是斷層活動」。

新竹6小時連8震　鄭明典驚：連續幾次了！

新竹6小時連8震　鄭明典驚：連續幾次了！

新竹6小時連8震！不排除更大地震

新竹6小時連8震！不排除更大地震

冷氣團今報到！三特報齊發

冷氣團今報到！三特報齊發

連3天10℃地區曝　下波鋒面掃過溼全台

連3天10℃地區曝　下波鋒面掃過溼全台

關鍵字：

地震新竹氣象局新城斷層背景地震海溝型地震

讀者迴響

熱門新聞

納豆人還沒甦醒！「拔管恢復自主呼吸」

賴弘國6年結3次婚！初一認證已婚身分

彩券行店員揭「刮刮樂中獎差別」　最推這2款

黃少祺兒確診「1傳8」

初四撞立春！　15禁忌勿踩

快訊／國3「1大車、1小車」追撞　成立緊急應變小組

網紅流產…暗指「林志玲47歲生子找代孕」被罵爆

快訊／六福莊長頸鹿「布丁妹」搶救30分鐘亡　工作人員淚崩

初二逛街摔倒　10歲妹鐵棍插腦子

新竹6小時連8震！不排除更大地震

第2張2千萬刮刮樂大獎又開在桃園　得主是30多歲男性！

有車位停不得！他開酸Lexus「臉卻腫了」

嬪妃「愛用4大宮廷春藥」榨乾皇帝！吃完1晚能戰10女

女房東除夕突到訪！她一聽差點被暖哭

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

更多

最夯影音

更多
累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面