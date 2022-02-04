新竹連9震！學者稱「背景地震」　更要注意海溝型地震

▲新竹峨眉鄉7小時連9震。（圖／氣象局提供）

記者許敏溶／台北報導

新竹地區從今（4日）天早上10時到17時之前，短短7小時內接連發生9起小區域地震，震央都在新竹峨眉鄉，連氣象局都說不排除有更大地震，但學者認為，這種「群震」應該就是能量釋放，而且都是規模3到4以下的小地震，不用太擔心，反而還是要注意東部外海發生「海溝型地震」，可能發生規模8以上強震而造成災害。

新竹地區從早上10點44分起到下午16時55分為止，7小時內接連發生9起小區域地震，震央都在新竹縣峨眉鄉，最大兩起地震規模達到3.7，由於8起地震深度都不到10公里，新竹地區民眾都可明顯感受到上下搖晃，並有民眾聽到地鳴聲音。

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▼新竹峨眉鄉7小時連9震，最大規模達到3.7。（圖／氣象局提供）

而且連中央氣象局地震測報中心主任陳國昌都說，今天該地區地震活動的確是比較頻繁，「要特別注意」，不排除有更大地震發生，氣象局會持續觀察並嚴密監測。

不過，中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，雖然新竹地區短時間內發生8起地震，屬於「群震」，但都是規模3到4的地震，這種可稱為「背景地震」，也就是不太重要的小地震，可以視為「正常能量釋放」，也無法判定是否跟新城斷層有關，故民眾不用太擔心。

李錫堤分析，台灣處與菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊交界處，「地震是台灣的宿命」，台灣每天、每平方公里的地震密度比日本還高，故「背景地震」不用太擔心，反而是東部外海的「海溝型地震」，週期是100年左右，距離上次1920年已超過百年，未來可能發生規模8以上強震，台灣要做好耐震準備，尤其是建築方面。