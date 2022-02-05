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今晨最冷10.6℃！北北基大雨　下波鋒面掃過全台變天降溫

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（5日）清晨全台最低溫出現在新北市富貴角的10.6度。氣象專家吳德榮表示，周日清晨因輻射冷卻加成，本島平地最低氣溫仍在10度左右；下周一晚至下周二晨鋒面快速通過，天氣驟變，各地有明顯降雨、氣溫遽降。

氣象局今晨對新竹縣、苗栗縣、金門縣發布「低溫特報」，今清晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。氣象局另對台北市、新北市和基隆市發布「大雨特報」，東北風影響，今基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

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氣象局也對14縣市發布「陸上強風特報」，東北風偏強，桃園至台南、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

▼今仍以迎風面水氣為主。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，今天持續受大陸冷氣團影響，清晨是冷空氣最強的時段，西半部及東北部低溫普遍在12至14度左右，東部及東南部約16、17度，沿海空曠地區及近山區的平地會更低一些；至於高溫方面，預測今日北部及東北部只有14至16度，整天偏冷，東部及中部約18至21度，東南部及南部22至23度。

氣象局說，降水方面，今天水氣比周五稍減，下雨的區域主要是迎風面的東北部地區仍有局部地形性短暫雨，而桃園以北、東部及東南部地區也有零星短暫雨，因連日降雨，山區請慎防坍方及落石，其他地區則大致為多雲到晴的天氣。

氣象局預報，周日清晨大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，水氣稍減，東北部地區仍有局部短暫雨，桃園以北、東部及東南部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日白天冷氣團稍減弱，氣溫稍回升，北部、東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，下周一鋒面接近，下周二鋒面通過及東北季風增強，各地水氣增加，中部以北、東半部地區轉為有短暫陣雨的天氣，其他地區亦有局部短暫陣雨。

氣象局表示，下周三、下周四受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，下周五東北季風稍減弱，氣溫稍回升；下周三至下周五在迎風面東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周日晨因輻射冷卻加成，本島平地最低氣溫仍在10度左右，白天起冷空氣稍減弱、氣溫微升，北台仍偏冷、中南部白天舒適早晚冷；桃園以南晴時多雲，大台北東側及東半部偶局部短暫雨。

吳德榮分析，下周一天氣晴朗，清晨竹苗及中部一帶仍有10度左右的輻射低溫，白天各地大幅回暖，西半部易有霧；下周一晚至下周二晨鋒面快速通過，天氣驟變，各地有明顯降雨、氣溫遽降，應注意！

吳德榮指出，下周二白天起至下周四天氣迅速好轉，各地晴時多雲，受冷空氣影響，北台偏冷，中南部白天舒適早晚冷、日夜溫差大；下周五冷空氣減弱、氣溫漸升，西半部晴時多雲，東半部偶局部短暫雨。

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