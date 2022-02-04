冷空氣最強時段來了！西半部探12度　「周一變天」鋒面挾雨彈報到

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局表示，明天初五（5日）台灣持續受大陸冷氣團影響，預估4日晚間至明日（5日）清晨是這波冷空氣最強的時段，中部以北及東北部低溫約12至14度，其他地區14至16度，空曠地區氣溫會更低，澎金馬離島部分氣溫也偏低，僅約8至10度，呼籲民眾做好保暖。

▲台灣持續受大陸冷氣團影響，預估今晚至明晨是這波冷空氣最強的時段。（圖／記者李毓康攝）

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中央氣象局表示，明天及後天（5至6日）由於大陸冷氣團持續影響，整體氣溫偏低，預估今晚（4日）至明晨（5日）是這波冷空氣最強的時段，直到初六白天起冷氣團稍減弱，水氣較少，桃園以北及東半部有局部短暫雨，東北部雨勢則較為明顯。

▲下周一至周二由於鋒面影響，台灣各地均有陣雨機率。（圖／中央氣象局）

氣溫部分，明天及後天西半部（中部以北）及東北部低溫大約在12至14度左右，東部及東南部則約在15、16度左右，沿海空曠地區及近山區的平地可能會更低一些，澎湖、金門及馬祖氣溫也偏低，僅約8至10度左右，特別是苗栗縣、金門縣有局部10度以下低溫發生機率，呼籲民眾做好保暖。

下周一初七（7日）下半天有鋒面通過，預估全台灣都會有明顯的降雨，下周二（8日）在鋒面通過後又是一波東北風增強，天氣不穩定，各地有短暫陣雨，北部、東北部氣溫稍下降，下周三、四（9至10日）持續受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，直到下周五東北季風才會稍微減弱。

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