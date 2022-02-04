一圖秒懂連假尾聲天氣！上班日各地有雨稍降溫

▲氣象局提醒明後天受冷氣團影響，氣溫偏低。（圖／氣象局提供）

記者許敏溶／台北報導

受到大陸冷氣團影響，今（4日）天越晚越冷，氣象局在傍晚也針對竹苗金門發布低溫特報，明後兩天是春節連假最後兩天，中央氣象局在報天氣臉書PO出一張圖表，說明春節連假及下週上班日天氣，提醒明天到後天（5~6日）清晨受冷氣團影響，天氣偏冷，中部以北及東北部低溫約12到14度，其他地區14至16度，空曠地區氣溫會更低，請民眾注意報暖。

▼氣象局針對新竹縣、苗栗、金門發布低溫特報。（圖／氣象局提供）

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明後兩天是春節連假最後兩天，氣象局指出，初五、初六(2/5~2/6)受大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，中部以北及東北部低溫約12到14度，其他地區14至16度，空曠地區氣溫會更低，請民眾注意意氣象局發布低溫特報，這兩天水氣較少，桃園以北、東半部局部短暫雨，東北部雨勢較明顯，新竹以南多雲到晴，預計初六白天起冷氣團稍減弱。

不過，氣象局表示，下週一（7日）上班日因鋒面接近，下半天天氣漸轉不穩定，中部以北、東半部轉為有短暫陣雨，南部則是雲量漸增，晚上起也轉為有局部短暫陣雨，下週二（8日）受鋒面通過及東北季風增強影響，天氣不穩定，各地都有短暫陣雨，明顯降雨主要在上半天之前，下半天降雨較趨緩，但北部、東北部氣溫稍下降。

下週三、四 (2/9、10)受東北季風影響，氣象局表示，東半部及北部山區仍偶雨，西半部多雲到晴，中南部日夜溫差大。

