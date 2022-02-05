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新竹連10震「晃到以為921重演」　保命3步驟、避難8道具一次看

▲▼新竹縣今天一連發生10起小區域地震。（圖／氣象局提供）

▲新竹縣4日一連發生10起小區域地震。（圖／氣象局提供）

記者黃翊婷／綜合報導

新竹縣峨眉鄉昨日（4日）在9小時內一連發生10起地震，讓當地居民十分擔憂，紛紛表示真的太可怕了，「晃得我以為921重演」。新竹市長林智堅在臉書分享地震保命3步驟，包含趴下、掩護、穩住，以及地震避難8道具，分別為緊急食物、重要物品、衛生用品、照明設備、飲用水、雨衣及衣物、醫療用品、電源。

新竹市長林智堅分享地震保命3步驟。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

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▲林智堅分享地震防範要訣。（圖／翻攝自Facebook／林智堅，下同）

新竹地區從4日早上10時44分至晚間7時22分，接連發生10起小區域地震，震央都在新竹縣峨眉鄉，最大規模達到3.7。中央氣象局局長鄭明典曾在臉書PO文分析，這一系列的地震應該是斷層活動。

新竹市長林志堅4日晚間在臉書分享8張圖片，呼籲大家做好防災準備，不要恐慌，若遇到地震可謹記保命3步驟，包含趴下、掩護、穩住，地震停止之後，再開門、關閉瓦斯及電源，然後前往空曠處避難，另外還有地震避難8道具，分別為緊急食物、重要物品、衛生用品、照明設備、飲用水、雨衣及衣物、醫療用品、電源，平時也要加強檢查家中家具是否穩固。

新竹市長林智堅分享地震保命3步驟。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

▼▲保命3步驟和避難8道具。

新竹市長林智堅分享地震保命3步驟。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

不少新竹網友在林智堅的PO文底下留言，「真的太可怕了，一直聽到『砰』，然後搖」、「晃得我以為921重演」、「在家裡一直感受到上下搖」、「這次的地震真的太可怕了」。

此外，氣象局地震測報中心主任陳國昌4日受訪時曾表示，以往該地區地震不多，以4日地震的震央為中心半徑15公里之內，過去30年僅有62起規模3以上地震，最大也僅有規模4，共3起，等於平均1年約只有2起，4日卻一連發生多起，的確是比較頻繁，要特別注意，不排除有更大地震發生，氣象局會持續觀察並嚴密監測。

新竹市長林智堅分享地震保命3步驟。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

新竹市長林智堅分享地震保命3步驟。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

新竹市長林智堅分享地震保命3步驟。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

新竹市長林智堅分享地震保命3步驟。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

新竹市長林智堅分享地震保命3步驟。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

大家今天是不是跟我一樣都有感受到地震？ 根據中央氣象局資料，今天（2月4日）上午10點44分至晚間7點22分，共有10起地震，震央皆位於新竹縣峨眉鄉，地震規模介於2.4至3.7之間。 我要呼籲大家不要恐慌，但要做好防災準備，備妥地震避難8道具，也可以安裝地震示警相關App，才能預防災害造成的損失。 ＃留言區有地震防範懶人包 ＃及早準備_避免恐慌 ＃一切平安 照片來源： 鄭明典 局長

林智堅發佈於 2022年2月4日 星期五

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