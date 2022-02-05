　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中擬將檢疫期14天縮短為10天　侯友宜：應觀察春節後變化

▲▼新北市長侯友宜、衛福部長陳時中。（合成圖／ETtoday資料照）

▲新北市長侯友宜、衛福部長陳時中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

衛福部長陳時中4日表示，將入境檢疫期從14天縮短至10天勢在必行。對此，新北市長侯友宜認為，應觀察全球疫情與國內春節過後的疫情變化，是否有朝穩定向下的趨勢。

全球新冠肺炎疫情持續延燒，但Omicron確診者症狀較輕，泰國為了振興旅遊業，宣布自2月1日起全面開放「入境免隔離」申請，將適用對象從原本63國，擴大至全球不限國籍，旅客只需滿足完整接種疫苗、入境前後共3次PCR陰性證明等5項條件，就能免隔離入境；而越南則計畫3月底全面開放國際旅遊。

陳時中4日表示，從現在疫情情況來看，未來縮短檢疫期是勢必在行，但要怎麼縮短，還要跟專家討論，但不會像越南開放那麼快，或像泰國那樣一下子全開放，而是採逐步開放，讓台灣醫療量能控制在一個可控制的範圍內。

對此，侯友宜5日受訪表示，中央有權限決定檢疫時間是否縮短，但應觀察全球疫情與國內春節過後的疫情變化，是否有朝穩定向下的趨勢，如果全球疫情稍緩，境內疫情穩穩往下，中央疫情調整步伐上要做好謹慎評估。他強調，檢疫期隨疫情滾動檢討當然是必要，要看國內、國外的疫情發展。

►你最愛的TIFFANY項鍊是哪一條？

ET快訊
密集恐懼發作！海上驚見「10萬條死魚」　密麻翻肚畫面曝
洗碗精別加水！　醫警告「2原因」髒爆了
快訊／高雄再增1家防疫旅館清空！　陳其邁14:30緊急說明
新北市延後開學？　侯友宜回應了
人夫KTV慶生「被正妹下屬吹蠟燭」！　他開門見超誇張姿勢
快訊／北市是否延後開學？　黃珊珊給答案
大樂透今晚衝1億！　熱門球號大公開
攤販在賣「邱立母」是賣啥？女星PO網求解　神人解答了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡易餘與合體「板橋唯一」山田摩衣　示範簡單拳擊健身甩油趣

新北如期開學　侯友宜：做好準備讓孩子回校園安全無虞

影／「北大林依晨」送福利！　餐酒館報3人名就送蘭姆酒SHOT

北市疫情平穩暫不延後開學　黃珊珊：小學老師造冊施打疫苗

陳時中擬將檢疫期14天縮短為10天　侯友宜：應觀察春節後變化

「運動不分國籍就是鬼話」　苦苓提醒黃郁婷：別忘了回台灣看健保

美眾院推動正名台灣代表處　王定宇：關鍵點在行政部門

俄羅斯指台灣是中國領土　外交部：貶損主權嚴厲譴責

「大部分人早垮了」羅智強因她破繭而出　邱毅：高雄是最佳選擇

國慶國旗演化史　110年史上最大面「65坪」飄揚空中

大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

固執瑪爾濟斯堅持入住簡陋紙箱　叼心愛被被睡翻媽笑：家徒四壁

羊群排排站～Q彈屁屁手感絕佳　開箱新疆傳統牛羊市集超壯觀！

屁孩虎斑弟照三餐挑釁貓哥哥！毛毛手不安分狂騷擾...慘遭巴頭

沒在讓！兒子猜拳猜輸老爸　被認真彈耳朵痛到翻臉大哭

老翁紫南宮外「穿新袈裟」化緣　被驅趕反嗆：要做這麼絕嗎？

蔡易餘與合體「板橋唯一」山田摩衣　示範簡單拳擊健身甩油趣

新北如期開學　侯友宜：做好準備讓孩子回校園安全無虞

影／「北大林依晨」送福利！　餐酒館報3人名就送蘭姆酒SHOT

北市疫情平穩暫不延後開學　黃珊珊：小學老師造冊施打疫苗

陳時中擬將檢疫期14天縮短為10天　侯友宜：應觀察春節後變化

「運動不分國籍就是鬼話」　苦苓提醒黃郁婷：別忘了回台灣看健保

美眾院推動正名台灣代表處　王定宇：關鍵點在行政部門

俄羅斯指台灣是中國領土　外交部：貶損主權嚴厲譴責

「大部分人早垮了」羅智強因她破繭而出　邱毅：高雄是最佳選擇

國慶國旗演化史　110年史上最大面「65坪」飄揚空中

說謊慣犯面相6特徵曝光！　職場最怕「窄額頭人」

孕婦年節返鄉遊玩突腹痛出血　南警協助開道送醫保胎

熱博創意盆栽藝術之作　百萬超大盆景技壓群雄

LIVE／桃園物流群聚燒、高雄再傳防疫旅館清空　陳時中最新說明

運送鉅款到銀行保險箱　路途遠警察護鈔最安心

初四蘇花北上車流湧現！最塞路段綿延7公里　回堵至初五凌晨

東芝一分為三遭股東反對　研擬改拆分兩家公司

國際羽壇女單安洗瑩強勢崛起、山口茜進逼　還有馬琳有望回歸

高雄「勞工住宅」月租3500元！申請資格曝　2月底公開抽籤

人妻自拍「舔唇私密片」手滑發限動！2000好友傻眼　兒子也在看

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

快訊／女足多人確診　蔡英文令專機接回

快檢查！第一代悠遊卡已過期　教你「一招神解」自動展期

北市暫不延後開學　黃珊珊：老師造冊施打

台灣女足接種3劑疫苗8人確診　外交部：2／6後專機接回

新北延後開學？　侯友宜回應了

館長戳破黃郁婷「缺乏政治敏感度」：台灣人常識

倫敦大學證實有「電子論文」：蔡英文在1984年取得博士學位

先付1000變免費　五倍券政策「大轉彎」始末一次看

女足代表隊多人確診　周春米要求專機接送

蘇貞昌關心健康狀況　馮世寬回「已好多了！感謝溫馨關懷」

2021投過幾次票？　一年三場罷免案寫下歷史

柯文哲：不打BNT也沒莫德納可打

林楚茵批黃郁婷：別用「運動無國界」來掩飾沒有國家意識

回顧！政要「蹭」東奧出包一次看

更多熱門

相關新聞

2022新北燈會臥虎藏龍登場　侯友宜：防疫優先

2022新北燈會臥虎藏龍登場　侯友宜：防疫優先

2022新北燈會今（4日）在新北大都會公園盛大登場，由市長侯友宜與貴賓共同啟動主燈143秒絢爛燈光秀，為活動帶來最高潮，長達120米可穿梭主燈「臥虎藏龍」，搭配LED燈條與雷射燈光，展現磅礡氣勢，還有王彩樺、霹靂國際開幕演出，及結合環狀線、新莊响仁和鐘鼓聲等新北在地元素的展演音樂。

視察公車防疫　侯友宜：清消比照3級警戒規格

視察公車防疫　侯友宜：清消比照3級警戒規格

幼兒染疫誰陪病照顧？陳時中說明2大判斷重點

幼兒染疫誰陪病照顧？陳時中說明2大判斷重點

高雄幼兒園與宜蘭案病毒同基因　港區疫情漸明朗

高雄幼兒園與宜蘭案病毒同基因　港區疫情漸明朗

陳時中：縮短檢疫期勢在必行

陳時中：縮短檢疫期勢在必行

關鍵字：

陳時中檢疫期侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

Omicron四大症狀曝　第1名變了！超越喉嚨症狀

5萬元人偶被玩壞！爺爺小年夜「正義制裁」姑姑被讚翻

初五迎財神！5星座放這金額在床底　可能變暴發戶

表妹玩壞5萬元玩偶！姑姑出招「親情綁架」喊告

蕭淑慎尪PO「手抱男嬰合照」：是時候公布了！　網狂恭喜

快訊／國1「5車追撞」　紅爆回堵中

泰安泡野溪溫泉　1女落水遭沖走失蹤

網紅流產…暗指「林志玲47歲生子找代孕」被罵爆

女墜左營月台　火車下秒經過逃死

21歲嫩妹面試慘死　頭皮扯下一屍兩命

最想住台北哪一區？

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

關心您尿尿的地方　成彰熱門景點

2022「3星座」谷底大翻身！這星座最衰

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

更多

最夯影音

更多
大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手
揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面