陳時中擬將檢疫期14天縮短為10天　侯友宜：應觀察春節後變化

▲新北市長侯友宜、衛福部長陳時中。（合成圖／ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

衛福部長陳時中4日表示，將入境檢疫期從14天縮短至10天勢在必行。對此，新北市長侯友宜認為，應觀察全球疫情與國內春節過後的疫情變化，是否有朝穩定向下的趨勢。

全球新冠肺炎疫情持續延燒，但Omicron確診者症狀較輕，泰國為了振興旅遊業，宣布自2月1日起全面開放「入境免隔離」申請，將適用對象從原本63國，擴大至全球不限國籍，旅客只需滿足完整接種疫苗、入境前後共3次PCR陰性證明等5項條件，就能免隔離入境；而越南則計畫3月底全面開放國際旅遊。

陳時中4日表示，從現在疫情情況來看，未來縮短檢疫期是勢必在行，但要怎麼縮短，還要跟專家討論，但不會像越南開放那麼快，或像泰國那樣一下子全開放，而是採逐步開放，讓台灣醫療量能控制在一個可控制的範圍內。

對此，侯友宜5日受訪表示，中央有權限決定檢疫時間是否縮短，但應觀察全球疫情與國內春節過後的疫情變化，是否有朝穩定向下的趨勢，如果全球疫情稍緩，境內疫情穩穩往下，中央疫情調整步伐上要做好謹慎評估。他強調，檢疫期隨疫情滾動檢討當然是必要，要看國內、國外的疫情發展。