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台灣女足接種3劑疫苗8人確診　外交部：2／6後已安排專機接回

▲中華女足戰泰國，蘇育萱攻下首顆進球。（圖／中華足協提供）

▲中華女足戰泰國，蘇育萱攻下首顆進球。（圖／中華足協提供）

記者陶本和／台北報導

在印度參加「2022年亞洲盃女足賽」我國代表隊全體隊員，在行前已接種完成3劑疫苗，但截至4日為止，仍有8名隊職員確診新冠肺炎。對此，外交部表示，目前均為輕症，已在隔離中；我國駐印度代表處於第一時間已掌握相關狀況，並立即提供相關防疫物資與藥品等各類協助，也正安排在2月6日比賽結束後，安排醫療專機返回國內。

目前在印度參加「2022年亞洲盃女足賽」（2022 AFC Women's Asian Cup）的台灣代表隊選手表現優異，外交部表示，在行前及自1月13日抵達印度參賽以來，我國駐印度代表處、中華民國足球協會與主辦單位「亞洲足協」均保持密切聯繫，隨時提供協助。代表隊全程採取高標準的防疫作為，包括全體隊員行前均接種3劑疫苗。

外交部指出，日前經PCR核酸檢測，截至4日為止有8名隊職員確診，但均為輕症，目前均隔離中；我國駐印度代表處於第一時間已掌握相關狀況，並立即提供我國代表團隊職員相關防疫物資與藥品等各類協助。

在後送處理上，在總統蔡英文、行政院長蘇貞昌會商下，決定以醫療專機接回為方向，目前外交部、教育部、交通部及駐印度代表處正安排在2月6日我國代表隊比賽結束後，以專機載送在印度參賽的全體隊職員返回國內。

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