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吳釗燮登《雪梨晨鋒報》頭版　「民主國家要團結面對威權主義」

▲▼吳釗燮接受「雪梨晨鋒報」視訊專訪。（圖／外交部提供）

▲吳釗燮接受「雪梨晨鋒報」視訊專訪。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮於28日接受澳洲《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）視訊專訪，談及台灣、立陶宛互設代表處是為強化雙邊互惠往來，中國卻透過外交及經濟手段報復，呼籲面對威權主義擴張，民主國家應該團結，並稱台灣向來關注人權，當人權在中國受到侵犯，台灣不會保持沈默。

吳釗燮指出，台灣長期受到中國軍事威脅，面對中國軍機持續擾台，我國派遣軍機升空、使用地面的防空雷達等方式監控，以防範一旦對方過於趨近，我方能有自我防衛的時間。此外，吳也強調，台灣人民認為中國在新的一年不會減少威脅，但台灣自我防禦的決心也不會改變。

吳釗燮特別配戴澳洲議會贈送的袋鼠別針，表達對澳洲情誼的重視，並且感謝澳洲與理念相近國家多次在國際場合強調台海和平穩定的重要性。吳強調，中國經常試圖施壓他國，如果對中國示弱，中國將會加大施壓力度，直到目的得逞，因此，台灣不會屈服於中國的壓力，台灣位居對抗威權主義的最前線，將持續捍衛國家主權及民主價值。

吳釗燮表示，中國近來加強控管新疆、西藏、香港等地，並企圖透過舉辦冬奧粉飾太平，國際社會不應忘記中國種種涉及種族滅絕、違反人道的罪行。台灣向來重視並密切關注人權，當人權在中國受到侵犯，「我們不會保持沈默」。

對於台灣與立陶宛的關係，吳釗燮說明，台立互設代表處是為強化雙邊互惠往來，中國卻透過外交及經濟手段報復立陶宛，甚至不當施壓與立陶宛貿易往來的其他歐盟國家企業。對此歐盟已向「世界貿易組織」（WTO）提出訴訟，同時研議反制中方經濟脅迫的相關措施。

此外，吳釗燮指出，澳洲也經歷類似壓迫，中國抵制澳洲紅酒及農產品時，澳洲獲得包括台灣在內的國際社會的堅定支持。吳說明，台灣對立陶宛的支持一樣不會動搖，證明台灣是可信賴的夥伴，也藉此呼籲更多國際友人支持立陶宛，讓立國政府與人民感受並非單獨面對中國的霸凌與脅迫，而面對威權主義的擴張，吳也呼籲民主國家應該團結。

吳釗燮並感謝澳洲對台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的支持，台灣將持續與澳洲等國家進行協商。澳洲同時是「四方安全對話」（QUAD）成員，近期更宣布「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）成立；台灣樂見澳洲等理念相近國家對台海和平穩定的重視。

《雪梨晨鋒報》創立於1831年，為澳洲歷史最悠久的報社，媒體集團下的《世紀報》是墨爾本地區發行量最高的印刷媒體；兩報都深具輿論影響力。專訪內容已於1月31日分別刊登在《雪梨晨鋒報》及《世紀報》（The Age）頭版。

▼吳釗燮接受澳洲媒體專訪。（圖／外交部提供）

▲▼吳釗燮接受「雪梨晨鋒報」視訊專訪。（圖／外交部提供）

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