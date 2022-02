美國兩黨議員提案「改名為台灣代表處」　外交部：與美密切聯繫

▲目前駐美代表處名稱是「駐美國台北經濟文化代表處」,圖為駐美代表蕭美琴。(圖/Taiwan in the US FB)



記者黃巈禾/台北報導

美國兩黨議員3日提案,將「駐美國台北經濟文化代表處」(TECRO),更名為「台灣代表處」(Taiwan Representative Office)。對此,我國外交部4日表示,感謝支持,將持續關注這項法案的後續立法進展,並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫。

據《路透》報導,一個由美國共和黨和民主黨國會議員組成的團體,3日在參、眾議院提出配套法案,要求美國將「駐美國台北經濟文化代表處」,更名為「台灣辦事處」,該法案一旦成法,台灣駐美代表處任何名稱上的更動都可能為其他較小的國家提供例子,讓他們採取類似作法以加強與台灣交流。

對此,我國外交部發言人歐江安4日說明,美國聯邦參議院外交委員會主席孟南德茲(Robert Menendez, D-NJ)及外委會西半球小組共和黨首席議員魯比歐(Marco Rubio, R-FL)於美東時間3日聯名提出法案,要求美國國務卿必須就我國駐美國代表處更名「台灣代表處」事進行諮商,該法案的眾院對案則在同日由聯邦眾議員匡希恆(John Curtis, R-UT)及朴帕斯(Chris Pappas, D-NH)共同提出。

歐江安表示,感謝美國國會參、眾兩院議員,長期以來不分黨派展現對台灣及強化台美關係的一致支持,外交部將持續關注這項法案的後續立法進展,並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫,穩健深化台美全球夥伴關係。