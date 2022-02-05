過年胖了！「最強減肥法曝光」比168更簡單　隨便吃也能瘦

▲春節假期倒數2天，剷肉大作戰！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

民眾過年狂嗑大餐，零食更是日夜不離手，腰上贅肉又要多一圈了！事實上，許多人會實施168斷食法減肥，一天分為兩個區間16小時與8小時，16小時不可吃有熱量東西，而另8小時要攝取一天所有的熱量，但有人受不了挨餓而放棄，對此，營養師高敏敏激推「隔日斷食法」，飲食模式更簡單，還能正常飲食！

高敏敏日前在粉專分享，若大家對168斷食法難以執行，不妨可以嘗試「隔日斷食法」，顧名思義就是「一週中，採一天自由進食（自由日）+一天禁食（禁食日）」，其中自由日不限制熱量攝取，保持正常飲食即可，而禁食日則是整天只吃一餐，「熱量佔每個人一日總熱量需求的25%」。

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至於自由日與禁食日怎麼訂？高敏敏舉例，週一、三、五、日為自由日，週二、四、六為禁食日，禁食日的熱量估每個人一日總熱量需求的25%，約抓300～500大卡左右，若會計算每日熱量所需者，可自行計算。

▲「隔日斷食法」一圖秒懂！（圖／營養師高敏敏授權提供）



斷食法除了時間外，「吃什麼」更是成功關鍵，以下也列出3種建議菜單：

1. 原型食物：以多纖維、多種類為主，如蘿蔔、地瓜、南瓜等，但要留意口感綿密鬆軟的根莖類歸類於澱粉。

2. 新鮮蔬果：多吃綠色蔬菜，如菠菜、青花菜、芭樂、蘋果；另外如瓜類、菇類、藻類也可各色補充。水果一次以1個拳頭大小，可切塊放碗中約佔8分滿。

3. 優質蛋白質：如牛奶、豆製品、低脂肉品、蛋類。

此外，高敏敏也警示，應避免如高糖、高油、加工食品等食物，像是臘肉、火腿、香腸、熱狗、火鍋料；以及油炸物如薯條、炸雞、甜甜圈；重口味的臭豆腐、麻辣鍋、泡麵、燒烤等盡量別吃。

想要吃得更有效率、斷食更成功，高敏敏提醒，進食7至8分飽就好，不要暴食狂吃徒增負擔；多喝水幫助代謝，有時產生飢餓感可能只是口渴了；最後，要找出最適合自己可執行的斷食法和時間，因每個人作息不同，適合的斷食法也不一樣，建議評估自身情況後再執行。

高敏敏也貼心提醒，下列5族群勿隨意嘗試斷食：

1. 高血糖／糖尿病患者：易血糖過低、暈眩。

2. 懷孕／哺乳媽：需要充足營養，宜少量多餐，不適合空腹太久。

3. 飲食失調疾病者：暴食症、厭食症患者首重恢復正常飲食。

4. 胃功能不佳者：長時間空腹易引發發炎、胃潰瘍或腸胃不適。

5. 青少年／成長中孩童：此時期需要充足均衡的能量和營養。