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蔡易餘3個月成功減重10公斤　「蔡英文只說要驗收沒有保固」

▲▼民進黨立委蘇巧慧邀請立法院副院長蔡其昌、民進黨立委蔡易餘、賴品妤等人進行「過年爆汗特訓」。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委蘇巧慧邀請立法院副院長蔡其昌、民進黨立委蔡易餘、賴品妤進行「過年爆汗特訓」。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨主席、總統蔡英文去年下令，民進黨立委蔡易餘要在三個月內，成功減肥至100公斤以下，否則就要開除黨籍，外界也關心經過將近一年的時間，蔡易餘的體重是否已經直線上升。對此，蔡易餘近日自爆，他當時僅回應蔡英文，「妳只有說要驗收，沒有說要保固」。

過年期間除了吃還是吃！為了讓大家在過年期間也能維持好體態，民進黨立委蘇巧慧日前邀請立法院副院長蔡其昌、民進黨立委蔡易餘、賴品妤等人，在農曆過年前輪番進行「過年爆汗特訓」，和民眾分享如何在疫情期間，即便不想出門也可以在家運動。

四人一開始先從健身魔鏡中，輪流挑選不同健身課程，賴品妤一看到由羽球好手戴資穎錄影示範的徒手訓練動作，便馬上大喊「我來」，想不到除了深蹲環節較為簡單之外，其餘高難度的運動姿勢和快節奏，不僅讓賴品妤大喊吃不消，更嚇到同手同腳直呼「太難了」。

輪到蘇巧慧上陣進行拳擊有氧課程時，蘇巧慧打趣地表示，新北市鶯歌出身的奧運拳擊好手林郁婷就在自己的選區，不久前甚至還送了她一套拳擊器材。果然當拳擊有氧課程開始後，蘇巧慧即便氣喘吁吁，還是能跟上節奏並維持動作標準，賴品妤在一旁也不禁表示「這有偷偷練吧」。

▲▼民進黨立委蘇巧慧邀請立法院副院長蔡其昌、民進黨立委蔡易餘、賴品妤等人進行「過年爆汗特訓」。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委蔡易餘。（圖／記者林銘翰攝）

至於「重量級立委」蔡易餘則選擇有氧舞蹈課程，一開始還擔心體能無法負荷，蔡易餘選擇較為簡單的動作，但一旁立委都看不下去，紛紛要求他選擇進階動作。眼看蔡易餘一邊爆汗、一邊隨節奏靈活擺動，蘇巧慧也忍不住吐槽，「怪不得人家都說你是靈活的胖子」。

蔡其昌也和在場立委們分享，自己平時在家就會做的運動三招，包括平板支撐、仰臥提臀及仰臥摸膝。蔡其昌說明，這些動作不需要器材，很容易理解，民眾在家就可以鍛鍊核心肌群，非常有助於燃燒脂肪。

挑戰完健身魔鏡之後，四人便一字排開準備收操，不過眼見蔡易餘還有體力，其餘三人則加碼要求他進行「額外特訓」，蔡易餘也展現久違健身成果，一邊踩飛輪、一邊挑戰快問快答。

眼看賴品妤不斷追問，讓蔡易餘累到無法思考，蘇巧慧也趁機詢問，自從他成功達成蔡英文的要求，在3個月內瘦身10公斤後，最近是否已經再度胖。蔡易餘則自爆，自己當時僅回應蔡英文，「妳只有說要驗收，沒有說要保固」，瞬間笑倒現場所有人。

▲▼民進黨立委蘇巧慧邀請立法院副院長蔡其昌、民進黨立委蔡易餘、賴品妤等人進行「過年爆汗特訓」。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委（左起）賴品妤、蘇巧慧、蔡其昌、蔡易餘。（圖／記者林銘翰攝）

蘇巧慧表示，過年期間民眾往往會報復性進食，卻不見得有相對的運動量，為了讓大家在過年期間也能維持好體態，她特別邀請立委們一起來運動，「相信如果大家都將議場上武鬥的力量拿來運動，立法院應該會祥和許多」。

賴品妤則說，自從就任立委以後，平常在立法院都是坐著開會，體力很明顯地下滑，這次在健身房運動，也再次體會到定期健身的重要性。

蔡易餘也提到，過去他只要動一下就會很喘，所以從去年開始努力瘦身，今天和其他立委一起推廣運動，他當然要把握機會表現成果，也呼籲國人即便再忙，也要撥出時間運動。

蔡其昌指出，對他來說運動其實很簡單，只要一台跑步機或是腳踏車機，搭配電視看就可以做得下去，但在家運動最重要的是鍛鍊正確的部位，不是將運動量提高就好，而是要在身體可負荷狀態下，確保肌肉可以執行正確的動作，並且重複維持，這樣才有鍛鍊的效果。

▼立法院副院長蔡其昌示範拿手健身器材。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼民進黨立委蘇巧慧邀請立法院副院長蔡其昌、民進黨立委蔡易餘、賴品妤等人進行「過年爆汗特訓」。（圖／記者林銘翰攝）

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