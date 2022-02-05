回顧！政要「蹭」賽事出包一次看　國民黨轟蔡英文臉書8成講東奧

▲中華隊東奧斬獲2金4銀6銅，締造奧運隊史上最佳成績。由左至由為戴姿穎、郭婞淳、李洋、王齊麟。（合成圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

北京冬奧2月4日開幕，這是首次夏季奧運與冬季奧運僅隔約半年。回想起去年東京奧運17天的賽事，中華隊凝聚、團結了國人的心，民眾無時無刻緊盯轉播，替國手加油，而選手們各顯神通，斬獲2金4銀6銅，締造奧運隊史上最佳成績。這段期間，上至總統，下至基層民代，其社群媒體幾乎天天充斥加油文、祝賀文或打氣文，但也不免有寫錯選手名字、賽事結果，而被網友抓包狠酸「蹭」的立委，《ETtoday新聞雲》帶您一同回顧。

台灣基進立委陳柏惟

桌球混雙「黃金組合」林昀儒、鄭怡靜去年7月26日在銅牌戰中對決法國組合的黎貝森（Emmanuel Lebesson）與袁嘉楠的組合，最終以4比0（11比8、11比7、11比8、11比4）奪下銅牌。但陳柏惟臉書卻誤寫成「我們恭喜林昀儒、『蘇怡靜』獲得桌球混雙銅牌」。

事後，陳柏惟重新發文並表示，「ㄟ不是，我承認第一次打錯字，可是第二次明明打對送出還是錯回國後我要送花道歉惹。」



民進黨立委吳思瑤

台灣「舉重女神」郭婞淳2021年7月27日在舉重女子59公斤量級比賽上，不僅以抓舉103公斤、挺舉133公斤及總和236公斤等3項佳績創奧運紀錄，也替我國奪下東京奧運首面金牌。不過，吳思瑤臉書上傳的恭喜文中，圖卡卻寫成「陳玟卉奪下東奧．舉重女子64公斤級金牌」。

同日晚間，吳思瑤接受《ETtoday新聞雲》訪問時向兩名選手道歉，並澄清是因為看到台灣選手勝利樂昏了頭，「沒有蹭不蹭的問題，而是作業上的問題，圖卡太快出去」。隔天，吳思瑤出面受訪，則又說自己非常自責，也不忍心責怪小編，對於外界這些批評都會承受，也會繼續努力彌補這次出錯的爭議，「下次再錯就切腹」。

▲吳思瑤臉書寫錯郭婞淳名字跟賽事名稱。（合併圖／翻攝自PTT、記者李毓康攝）

國民黨立委馬文君

在郭婞淳奪金當天，台灣「桌球教父」莊智淵出戰桌球男單16強賽，面對埃及國手阿薩（Omar Assar），莊智淵縱使在盤數2比3落後追平，但關鍵第七盤阿薩成功拿下，最終以3比4（8比11、11比6、8比11、11比7、9比11、11比5、7比11）落敗，止步16強。

接著，馬文君到莊智淵臉書底下留言打氣，卻誤把桌球教父寫成「羽球教父」，遭網友狠酸。事發後，馬文君透過臉書向莊智淵表示歉意，並坦言是不慎發生筆誤，未來會更加注意臉書發言的準確性。

國民黨立委蔣萬安

我國最強羽球組合李洋／王齊麟2021年7月29日強碰世界第4的地主組合渡邊勇大／遠藤大由，以21比16、21比19取得4強門票。不料，正當國人歡呼「聖筊組合」刷新歷史之際，蔣萬安臉書則誤把渡邊勇大「改姓」，變成籃球選手渡邊雄太。

國民黨立委鄭正鈐

「小林同學」林昀儒2021年7月30日桌球男單銅牌戰對決德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），林昀儒3比4（11比13、11比9、11比6、4比11、11比4、13比15、7比11）敗給對手，以第4名坐收。結果，鄭正鈐當晚臉書發文，寫成林昀儒奪銅牌。

民進黨立委張廖萬堅

同樣把林昀儒桌球男單結果誤寫成銅牌的立委還包括張廖萬堅，不過他透過臉書澄清，7月30日晚間8時12分已在臉書祝賀林昀儒榮獲桌球男單第四名，但不知為何，31日中午過後，他的原文被刪掉，置換上銅牌的圖卡。他也說自己是個運動迷，奧運比賽都是同步收看，不可能會在隔天中午才PO文祝賀，而未來也會與團隊更小心管理臉書粉專。

▲張廖萬堅誤把林昀儒寫成桌球男單奪銅。（圖／翻攝自Facebook／堅持．張廖萬堅）

民眾黨立委蔡壁如

羽球國手戴資穎、周天成、王子維、王齊麟、李洋，以及教練團、防護員共12人於2021年8月4日下午搭乘華航班機返台，國防部則出動6架幻象2000戰機伴飛。隔日，蔡壁如透過臉書呼籲應鬆綁財稅法規中對於企業贊助選手的限制，她表示不是只有拿牌才是英雄，但發文卻意外出包把「麟洋配」與世界球后戴資穎的得牌數誤植為「1銀1銅」。

▲蔡壁如搞錯台灣選手奪牌數。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

時代力量立委陳椒華

空手道「小清新」文姿云2021年8月5日出戰空手道女子55公斤級賽，在小組賽先是輸給保加利亞選手戈拉諾娃（Ivet Goranova），不過隨後接連擊敗伊朗女將巴曼亞爾（Sara Bahmanyar）、土耳其選手厄茲利克(Serap Özçelik)，以小組第2挺進4強，保底有銅牌。

四強戰進行2分鐘時，雙方各拿了1分，隨後烏克蘭隨後取得IPPON，一口氣拿3分。不過文姿云在倒數1秒時提出挑戰成功取得3分，加上對手因被判三張C2「先取優勢」被取消，雙方最終4比4平手，平手後沒有加賽，由裁判判定獲勝方，由烏克蘭勝出。

不過，陳椒華在臉書發文加油時，卻把空手道寫成跆拳道，貽笑大方，隨後於臉書發文道歉，並自嘲說，「充分顯示出我對這兩樣比賽的陌生，也暴露出我是一日運動迷的身分」。

另外，在奧運期間總統蔡英文則因為發太多奧運文而被國民黨抨擊。

國民黨文傳會副主委王鴻薇2021年8月5日表示，奧運國手屢創佳績，大家都感到驕傲，但同時國內也面臨到許多民生問題，中南部連日大雨水災、國內疫苗不足、失業率無薪假創新高、菜價飆漲等；不過，身為總統的蔡英文，就像是全台灣過得最幸福的人，從2021年7月23日至8月5日，臉書上41篇文章，有33篇都在分享奧運，仿佛國內一片詳和，完全沒有其他問題。

王鴻薇批評，中南部水災，沒有看到蔡總統發文關心；國內疫苗不足，人民活在隨時可能染疫的恐懼中，沒有看到蔡總統發文道歉；失業率無薪假創新高，沒有看到蔡總統發文提出解方，只看見他堅持不給人民現金紓困，堅持要印惡整大家的「五倍券」。

根據記者統計，2021年7月23日至2021年8月7日晚間9時半，則47篇文、36篇有關奧運，約占77％。