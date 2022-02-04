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北京冬奧「1罐礦泉水賣340元」　紐時記者曝超狂價目表

▲▼紐時記者揭露北京冬奧菜單價目表。（圖／翻攝Twitter@amyyqin）

▲紐時記者分享北京冬奧菜單。（圖／翻攝Twitter@amyyqin）

記者吳美依／綜合報導

2022北京冬奧今（4）日即將開幕，全球運動員紛紛齊聚一堂，各大媒體也前往採訪。《紐約時報》記者Amy Qin分享一張圖片，疑似是北京冬奧媒體中心用餐處的菜單，餐點價格卻引發熱議。根據價目表，一罐330ml的礦泉水竟要價78塊人民幣，約為新台幣340元。

Amy Qin於3日推文寫道，「這裡的用餐情況非常糟糕，與美味餐點近在咫尺，然後卻看到這個（餐點價格），真是太殘忍了。而且這裡還不允許叫外送。」最後在文末加上標籤「#Beijing2022」。

澳洲廣播公司（ABC）記者博圖斯（Bill Birtles）轉推此文表示，這裡小罐青島啤酒要價78塊人民幣（約新台幣340元），大罐朝日啤酒則是38塊人民幣（約新台幣166元）。他還指出，菜單上把啤酒（beer）的英文拼錯成熊（bear）。

不久後，博圖斯又推文驚呼，「一罐屈臣氏蘇打水要58塊人民幣（約新台幣253元），臥槽。」

 

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