黃郁婷曾獻金牌挺蔡英文選總統　網熱議：10年轉變這麼大？

記者黃翊婷／綜合報導

代表台灣參加北京冬奧的競速滑冰好手黃郁婷，因為練習時穿上中國隊服引發爭議。有網友PTT發文討論，黃郁婷2011年曾以神祕嘉賓的身分上台力挺當時參選總統的蔡英文，並獻出世運金牌，如今卻陷入中國隊服爭議，「究竟這10年發生什麼事，讓她有這麼大的轉變？」

有「風速女王」之稱的黃郁婷擁有9面亞錦賽金牌，近日在個人IG上傳練習影片，卻被發現穿著紅、黑色的中國隊服。雖然她事後解釋，這件中國隊服是來自「非常要好」的中國隊朋友，而且運動歸運動，「你可以不（需）要幫我加油，但請記得幫你想支持的運動員加油！」卻還是無法平息爭議。

▼▲黃郁婷被發現身穿中國隊隊服（紅、黑色）。（圖／翻攝自IG／uting_hope）

有網友3日在PTT政黑板PO文，以「什麼原因讓黃郁婷有這麼大的轉變」為題進行討論，內容還貼出2011年的新聞報導影片，指出黃郁婷當時曾以神祕嘉賓的身分出席高雄造勢場合，並在台上獻出世運金牌，支持蔡英文參選總統，沒想到10年之後卻穿上中國隊服，讓他感到很疑惑，「究竟這10年發生什麼事，讓她有這麼大的轉變？」

其他網友也留言說道，「黃哪有在2011年支持蔡英文，不要讓黃做不成生意啦」、「人家爸爸掌握財富密碼了」、「錢啊」；不過，也有另一派網友覺得這件事情根本就是小題大作，「就沒有事啊」。

▲PTT網友討論黃郁婷為何轉變。（圖／翻攝自PTT）

而對於穿中國隊服風波登上Google熱搜關鍵字第1名，黃郁婷3日下午在IG發文表示，「感謝教育部潘部長來電轉達蔡總統以及行政院蘇院長關懷之意及替我們加油，我們會努力奮鬥為台灣爭取最大的榮譽。也謝謝所有替我加油的人，我會謹守本心，不忘初衷！」

體育署副署長林哲宏被媒體問及此事時表示，這位33歲女將已親自向團本部說明狀況並致歉，她確實「敏感度」不足，但沒有嚴重到要取消參賽資格或進行懲處，會請代表團的選手注意個人在社群媒體上的發言。

▼蔡英文的臉書仍留有2011年高雄造勢的文章。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▼黃郁婷是目前競速滑輪溜冰1000公尺世界紀錄保持人。（圖／翻攝自IG／uting_hope）