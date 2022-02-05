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柯文哲訪美行「遇疫情受阻」　周台竹揭備案：拓展台北市外交空間

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲任內幾乎每年都會出國參訪，但自新冠肺炎疫情爆發後，就再也沒安排出國訪問；柯文哲先前曾傳出要於2022年3月訪美，被視為2024起手式，但眼看國際疫情仍然嚴峻，只好選擇放棄。不過，柯市府並沒有因此放棄城市外交機會，涉外事務總監周台竹坦言，台北市政府還有第二計畫。

周台竹現職為台北市涉外事務總監、台北市公訓處長，過去曾經擔任台北市政府發言人、駐荷蘭台北代表處代表、北美事務協調委員會秘書長等職務；兩人因柯文哲2018年1月到荷蘭參訪相識，並於2019年被延攬加入柯市府團隊，借重其外交之力加強台北市政城市交流。

▲台北市政府市長室涉外事務總監周台竹專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市涉外事務總監周台竹。（圖／記者林敬旻攝）

周台竹坦言，自己於2019年6月加入台北市政府後，花了很多時間去研究地方政府，並開始正式推動城市外交，比較初階的城市外交就是禮貌性拜會、交換聯絡，或是取經看看對方有哪方面值得學習，但台北市政府現在推動的城市外交必須有「利益連結」，例如交往時有不錯的經貿、投資關係，或是文化交流往來，效果才會更扎實。

台北市政府於2020年10月啟動「城市外交4.0」，由涉外事務團隊到台北市政府各個局處尋找工作亮點，並發掘亮點下隱藏的商業合作機會，並拿商業合作機會拜會各國駐台外交機構、重大商會，周台竹表示，因為都很切中需要，因此受到相當大的歡迎。

「突然發現台灣的外交空間，在台北可以做到很多。」周台竹說，從2020年10月至今已拜會約60場商會、外交機構、大使館等，且談完以後還有後續會議，若將這些會議加總起來高達100多場；而北市府也將這1年多來的成績剪輯成一支影片，裡面包括美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）等8名大使級人物的回饋，「我覺得這滿受鼓舞的。」

▲▼加拿大駐台北貿易辦事處同仁、台北市長柯文哲、涉外事務總監周台竹分享雙邊合作交流經驗。（圖／台北市政府提供）

▲加拿大駐台北貿易辦事處同仁、台北市長柯文哲、涉外事務總監周台竹分享雙邊合作交流經驗。（圖／台北市政府提供）

不過，早已宣布要投入2024總統大選的柯文哲，曾經計畫要在2022年3月訪美，甚至還希望民眾黨立委1月先行訪美；但面對國際Omicron變種病毒疫情嚴峻，周台竹認為，在疫情許可的情況下，柯文哲當然會考慮出訪，包括美國、歐洲和亞洲，只是仍得考量雙方城市是否安全，不能只考慮到台灣或台北市的情形。

關於台北市評估出訪城市的標準，周台竹說明，首先要先看對方的城市規模，例如台北市多數姐妹市為首都、國家較大的城市，對於台灣而言，美國、日本、歐洲或東南亞都可說是相當重要，且重點不能只有城市交流，將來還會重視數位化轉型、科技發展或重要企業；此外還得視對方疫情有無妥善控制，如果對方仍在忙著「救火」，討論出訪一事會較不容易。

▲▼台北市長柯文哲、涉外事務總監周台竹與立陶宛維爾紐斯市長Remigijus Šimašius空中會面。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲、涉外事務總監周台竹與立陶宛維爾紐斯市長Remigijus Šimašius空中會面。（圖／台北市政府提供）

面對新冠肺炎造成2021、2022年無法出訪，台北市政府規劃了「第二計畫」，光是2021年就跟7座大城進行「市長與市長對話」，分別為美國的休士頓（Houston）、亞特蘭大（Atlanta）、俄克拉荷馬州（Oklahoma），歐洲的捷克首都布拉格（Praha）、立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius），亞洲則有南韓大邱市、澳洲布里斯本（Brisbane），7座大城人口加起來剛好1000萬人，2022年也將繼續採取此方向。

而北市府也鼓勵所有駐台外交機構合辦文化展演活動，周台竹提到，台北市於2021年合辦18場文化展演活動，例如大安森林公園的蕭邦音樂會、白晝之夜等，讓沒辦法出國的民眾有小確幸、偽出國感，並也適當展現各國文化，使台北市變成國際化都市。

▼台北市長柯文哲、台北市副市長蔡炳坤參加新北投車站響應白晝之夜市集。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市長柯文哲、台北市副市長蔡炳坤參加新北投車站響應白晝之夜市集。（圖／台北市政府提供）

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