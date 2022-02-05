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社會 社會焦點 保障人權

攀談「桌遊同好」自認被瞧不起　反握水果刀捅頸判囚10月

▲▼殺人示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲北市男子翁育鑫攀談桌遊同好話不投機，涉揮刀傷人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市男子翁育鑫2年前在桌遊店與林姓男子裝熟攀談卻話不投機，竟認為對方瞧不起他，涉拿水果刀撲向對方亂刺，林男肩頸中刀掛彩、空手奪刃遭割傷，幸無生命危險但須復健，翁男坦承衝動行兇、否認意圖殺人，台北地院查明翁男跟隨傷者到警局自首，途中沒再施暴，應無奪命動機，可是他遲未賠償和解，因此依傷害罪判刑10月，可上訴。

判決指出，翁男有妨害風化、幫助洗錢等前科，他和本案被害人林男在同1家桌遊店有幾面之緣、並無深交，2020年10月3日下午5時許，翁男遇到林男，主動攀談為何沒上班，林男覺得翁男語帶嘲諷說「你家裡能有什麼事」、很沒禮貌，就回稱「不關你的事」。

翁男認為林男瞧不起他，竟到店內廚房拿1把水果刀藏放背後，折返包廂再度要求林男道歉仍被當空氣，涉亮刀撲向坐著滑手機的林男用力亂刺，林男肩頸中刀，白衣頓時被鮮血染紅，他奮力空手奪刃，左掌與指頭遭深度割傷。

在場朋友連忙撿走林男被打落的水果刀，陪不停流血的林男到對面警局報案叫救護車，翁男默默跟在後頭，警員詢問何人所為時，翁男舉手答「有！」立刻被警員壓制在地送辦。林男送醫急救無生命危險，指掌傷勢須追蹤復健。

翁男坦承衝動行兇，堅稱沒想殺害對方，推稱關心林男反被嗆聲「關你屁事」，林男還先作勢要揍他。檢方依證人指翁男反握水果刀由上往下朝林男身上用力捅，加上林男頸部受傷等事證，依殺人未遂罪嫌起訴翁男。

法官查明林男坐著遭翁男偷襲，但翁男沒刻意攻擊要害部位，林男頸部雖受約1公分刀傷，也無致命危險，加上彼此僅言語衝突、沒深仇大恨，翁男掉刀後不再施暴，還跟著林男等人到警局自首，難以認定翁男有殺人意圖。

法官據此改依傷害罪論處，考量翁男因細故就持刀傷人，欠缺對他人的尊重，也危害社會共同生活秩序，林男指掌傷勢須長期復健治療，身心受到極大威脅，翁男卻遲未賠償和解，雖符合自首減刑條件，仍判他10月徒刑，可上訴。

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