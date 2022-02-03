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社會 社會焦點 保障人權

母子密屍雙屍1／現場僅留水果刀、精斑　闆娘閨密DNA相同成疑犯

▲▼劉華崑偷竊失風，慘忍殺害網咖老闆娘陳美莉以及她6歲的兒子。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲網咖老闆娘陳美莉以及她6歲的兒子哲哲陳屍住處。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／綜合報導

台南純樸的新化小鎮2003年間爆發母子雙屍命案，媽媽屍體遭侮辱侵犯外，年僅6歲的兒子還吊死在衣櫥橫桿上，由於找不到關鍵跡證，兇手劉華崑躲藏許久才被追緝到案，判死後至今仍未伏法；時任新化分局刑事組長吳金龍於Podcast節目《我在案發現場》指出，當時的楊副分局長不願帶著遺憾退休，在他的建議之下重返現場採集汗斑、精液斑才在百日偵破。

2003年8月13日上課時間，與祖父母同住的國中二年級康小妹妹準備出門，但一早沒見到會準備好早餐的母親，撥打電話也無人接聽，納悶的她前往母親及弟弟住處，發現4樓大門遭反鎖、屋內無人回應，她趕緊告訴爺爺奶奶，並找來鎖匠及鄰居協助開門，入屋後打開浴室卻見到35歲的母親陳美莉躺在浴缸，頭還浸泡在水中，怎麼呼救都沒有反應。

眾人一時間驚呆，猜想陳女是不是意外溺昏，馬上找來救護人員試圖急救，但急救過程中發現陳女手、腳都被綁住，嘴巴內還被塞了絲巾，早就已經氣絕多時，便通報警方到場進行採證。

刑事組長吳金龍趕抵後與家屬一同找尋男童哲哲（化名）下落，原本還猜想他應當是躲起來了，但越找越不對勁，直到打開衣櫥後眾人見到驚悚一幕，哲哲被吊掛在衣櫥橫桿之內，除雙手被反綁外，舌頭長吐、大小便失禁，脖子綁著的就是他平時最愛抱著睡覺的小被被。

▼陳女浸泡在浴缸積水之中，家屬急忙通泡救護人員到場。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼劉華崑偷竊失風，慘忍殺害網咖老闆娘陳美莉以及她6歲的兒子。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方封鎖現場後針對死者背景調查，發現康家屬於小康家境，爺爺買下案發地點該處蓋了一棟四樓透天厝，原先經營餐廳。康姓丈夫接手改做正火的網咖生意，因故結束營業後這才轉往大陸經商，陳美莉原本跟著丈夫一同前往大陸，將基礎打穩後考量到哲哲準備上小學，在案發前20天才回到台灣來，與兒子同住在透天厝四樓。

丈夫接獲死訊後趕回台灣，說他們沒有欠債，更沒有與人發生口角，怎樣都想不到為什麼妻小會在住家內遭殺害。警方成立「０八一三專案」後刑事幹員不放棄任何可能，由於陳女手上的金鍊子還在、家具沒有翻動跡象，財物清點起初沒發現損失，直到後來發現錢包內的鈔票不翼而飛，才朝向入室強盜方向偵辦。

由於案發現場有親屬、警消、葬儀社等多人進入過，跡證已經被嚴重破壞，儘管採集每個出入過的鞋印排除，仍未發現可用跡證；此外警方認為現場恐怕已經被兇手刻意湮滅證據，從門把到地板都清理得乾乾淨淨，奪命毛巾上兇手留下的DNA太少，可疑指紋也不完整，無法比對出對象。

不過鑑識人員有在床上意外發現一塊陳女使用過的衛生棉護墊，棉被上還有照到幾滴精液斑，由於垃圾桶內還有找到幾個衛生紙團裏頭有精液，衛生紙經採驗後確定是丈夫的DNA型別。關鍵在陳女陳屍的浴室馬桶水箱蓋上發現了一把水果刀，雖然沒有血跡反應，不過刀頭有撬擊痕跡，刀柄處有採集到足量的DNA，可惜經比對資料庫內並無符合對象。

▼浴室內有找到一把水果刀成為日後破案重要跡證。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼劉華崑偷竊失風，慘忍殺害網咖老闆娘陳美莉以及她6歲的兒子。（圖／記者陳豐德翻攝）

在哲哲陳屍的衣櫃內，還有採集到一塊上臂形狀的汗斑，長度約有20公分，警方研判是兇手作案時不小心印下。當時吳金龍以自身比對了一下，驚覺兇手身高比自己高上許多，哪怕請178公分的小隊長來測量比對，仍與汗斑高度有些距離，因此大膽判斷兇手高度在180公分以上。

經法醫解剖後，發現陳女顏面、口腔內有多數小點狀出血，嘴唇內側還有裂傷，頸部、手肘、膝蓋也都有瘀傷，但蝶竇內沒有過量積水等狀況，判斷她生前有遭受外力緊勒重壓，是死亡後屍體才被移到浴缸內，浸泡在水中，下體未發現有血跡，或遭受異物侵入的痕跡。至於哲哲也發現與母親一樣有重壓痕，死因是頸部遭不固定形狀絞勒，導致窒息死亡。

當時此密母子雙屍命案偵辦上陷入極大困難，警方期盼能透過DNA線索突破，由於研判是熟人犯案，因此將願意配合的網咖常客、員工、鄰居陸續帶回來採驗、按指紋，並將新化地區當地的不良分子全面普查，專案小組前後共採集了500多人，並比對出陳女閨密的DNA序列與刀子上的序列是相同的。

這當時讓警方陷入掙扎，由於早期DNA比對只有12組序列，約有百萬分之一的機率可能與他人相同，閨蜜有可能是湊巧與兇手DNA的12組序列一樣，如若抓錯人該怎麼對社會交代？

專案小組決議從側面緊盯，發現閨密得知陳女死訊後哭得相當傷心，生活作息如同往常，加上缺乏行兇動機，刑事幹員經過幾次試探也沒有發現異樣，因此最後先將閨密列為可疑人物加強控管，母子雙屍命案又再次回到原點，缺乏關鍵跡證。

▼母子倆平時就睡在和室房間內。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼劉華崑偷竊失風，慘忍殺害網咖老闆娘陳美莉以及她6歲的兒子。（圖／記者陳豐德翻攝）

由於案發地持續封鎖，當時新化分局刑事組長吳金龍與楊副分局長為破此案，深夜經常前往命案地點樓下找尋靈感，某夜楊副再度騎腳踏車前往時，輪胎卻突然破胎，他興奮地直呼「會破！會破！」屆齡退休的副分局長不願帶著遺憾離開警界，專案中不斷分析歹徒作案的各種可能性。

就在警方手頭已無籌碼、士氣低落之際，楊副分局長在專案會議中向陳子敬局長提出建議「退休前是不是能聽我一次？我們再次重返封鎖的現場，徹底將所有跡證再次檢驗，包含棉被上的精液斑都送交刑事局鑑驗，不要讓這個案件懸在我的心裡。」儘管鑑識小組當時已經採證地相當仔細，但楊副的一番話仍打動了局長，指示隔日再次前往透天厝4樓重新鑑驗。

此次採證中，鑑識人員將棉被上原本認為也是丈夫的3塊精液斑剪下，送交刑事局比對，發現有2塊的確是康姓丈夫的DNA，但其中一塊竟比對出與資料庫中的劉華崑相符，專案人員趕緊調出劉男資料，發現身高185公分的他因竊盜案才被採驗檢體，且還曾在陳女開設的網咖擔任員工，案發後他聲稱要到高雄岡山工作，因此遲遲沒有配合採集DNA檢體。

由於劉男竊盜案未到案遭通緝，當時已經被永康警方逮捕，並入監執行當中。警方風風火火借提劉華崑問訊，並拿出跡證質問他是否犯下此案，起初劉男口風相當緊，直到檢方再次訊問時他眼見無法狡辯，才坦承是因為偷竊失風將母子殺害，至此懸宕百日的母子雙屍命案才終於宣告偵破，而劉華崑最終也遭判死刑確定。

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▼劉華崑稱因為偷竊失風才會殺害母子。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼劉華崑偷竊失風，慘忍殺害網咖老闆娘陳美莉以及她6歲的兒子。（圖／記者陳豐德翻攝）

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