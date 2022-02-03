母子密室雙屍2／代練「天堂」賺不夠　他殘殺網咖老闆娘母子辱屍

▲劉華崑喜愛遊玩線上遊戲「天堂」，並替網咖老闆娘練等、打虛寶賺取費用。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／綜合報導

新化地區經營過網咖的老闆娘陳美莉及6歲兒子哲哲（化名）2003年間遭勒死，陳屍臥房浴缸及衣櫥內，警方靠著棉被上的精液斑及汗斑比對出是網咖員工劉華崑所犯案， 他因入室竊盜失風冷血將母子倆殺害，他聲稱要將哲哲殺死時一度陷入長考，幾經思索後才決定將男童活活吊死，以防自己身分暴露。

警方調查陳美莉在透天厝經營網咖期間，劉男曾是該店員工，由於陳女喜愛玩當時正紅的線上遊戲《天堂》，加上劉男技術嫻熟，便會請他代打自己帳號，離職後無所事事的劉華崑以此為收入來源之一，只要打到虛擬寶物，陳女就會依販賣價格換算報酬給劉男。

8月12日晚間11時許雙方約同交易，陳女將裝備賣掉抽成的3千元拿給他，劉華崑見到皮夾內還有一疊鈔票竟心起歹念，邊在網咖玩遊戲時邊構思如何侵得手，考量康姓丈夫長期在大陸經商，透天厝內只剩下老闆娘及小兒子，於是深夜1時許熟知地形的他潛入透天厝內。

劉華崑先是拿了用一字起撬開大門，再從3樓出租的房間客廳找到一把水果刀，撬開了前往四樓的前門，並將水果刀放在口袋之內，於客廳中翻箱倒櫃長達30分鐘。找不到值錢物的他心有不甘，如廁時順手就將水果刀放在馬桶水箱上，隨後見到老闆娘所住的和式房間燈是亮的，他悄悄躲在門後觀看，發現母子倆都在房內，而哲哲已然熟睡。

陳美莉打開房門瞬間，劉男趁隙用手肘勒住陳女脖子，將她壓制在地板上、塞住嘴巴並綁住手腳，確認老闆娘無力反抗後開始在房內搜刮，抽走皮夾內的7千元現金，不料此時哲哲突然醒轉，由於劉男在網咖任職時期與哲哲時常碰面，他也趕緊將哲哲綑綁後塞住嘴巴。

▼劉華崑半夜潛入陳女住家內行竊卻失風。（圖／記者陳豐德翻攝）



劉男持續搜尋屋內許久都沒發現其他財物，直到再次返回和室時，目睹陳女已經掙脫綑綁，正試著撥打電話求救，惱怒的他萌生殺意上前阻止，聽到陳女大叫後心一狠，就緊緊勒住她的頸部，並拿衣物強壓口、鼻，等到陳女沒有掙扎後才慢慢鬆手。

最令人髮指的是他稱老闆娘倒下後十多分鐘沒有動彈，認為她已經死亡，趁屍體還是溫熱時竟將上衣拉起舔吻，再褪去褲子指侵下體，一邊在旁手淫，最後將屍體抱至浴缸，放水淹過陳女的頭部，確保她必定會死亡。

回到房間看到眼睛瞪得大大的哲哲，劉華崑說自己當下天人交戰，雖覺得殺害無辜稚子心存不忍，但如果不殺，之後警方追查又會被供出，幾經思索之下惡魔佔了上風，他將哲哲平時抱著睡覺的小被被套住他的頸部，打成圓圈後用力拉起，綁在衣櫥的橫桿上，活活將年僅6歲大的哲哲吊死。

心思縝密的劉華崑，犯案後將屋內收拾乾淨，並仔細擦拭指紋、鞋印，再把母子的鞋子放入鞋櫃抽屜，企圖讓訪客以為母子倆不在家，凌晨4點將房門上鎖後才離開犯案現場，而直至上午9時許與祖父母住在附近的女兒發覺陳女沒有送來早餐，也連繫不上，告訴爺爺奶奶後才輾轉發現遺體。

▼陳女死後遺體遭侮辱，並被搬進浴缸內以水淹過頭部。（圖／記者陳豐德翻攝）



在法院審理過程時，劉華崑說自己一開始沒強盜犯意，因為一直沒有找到財物錢才沒有離開，不過法官考量，若沒有強盜動機怎會攜帶水果刀入屋，還在明知屋主在家下使用廁所，因此認定他所觸犯的是強盜故意殺人罪。

「陳女是存活時遭性侵？」此問題為審理時一大重點，雖然驗屍報告內死者下體沒找到血跡、異物侵入痕跡，不過法醫也解釋以手指侵入有可能是不會產生血跡的，法官最後考量，老闆娘當時已然鬆脫，常理來說如被性侵會有激烈反抗動作，因此認定老闆娘遭指侵時已經死亡，劉男所犯的是侮辱屍體罪。

法官最後認為，劉華崑雖然坦承大部分犯行，犯後態度算是良好，但是殺害母子惡性重大，犯罪手段殘暴令人髮指，已經達到「眾人皆曰可殺，欲求其生而不可得」的地步，依照強盜殺人以及殺人罪判他2個死刑，侮辱屍體部分則判處2年徒刑；2005年最高法院駁回上訴，全案確定。

劉華崑目前仍關押在台南看守所內，等待著槍決執行，獄中登記的親屬只有姊姊，但姊姊幾乎對他不聞不問，台南看守所每年都會替死囚辦懇親會，但劉華崑等不到親人，沒有任何人曾在懇親會來關懷送暖，孤寂地等待生命的最終日來到。

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