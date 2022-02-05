難怪一直打不中！他曝高命中率「滅蚊秘技」　手掌方向是關鍵

記者葉睿涵／綜合報導

家裡有蚊子卻怎麼也打不到相信是許多人的困擾，網路最近出現了一段影片，傳授大家一招命中率極高的「拍蚊秘技」，原來我們以往經常使用的「左右拍打」模式，居然會讓蚊子更容易逃逸，而將手掌方向改為「上下拍打」反而能一拍即中。

Nadivit TV最近在TikTok上傳影片指出，人們通常在拍打蚊子時，會以手掌左右互相撞擊的方式，嘗試拍死蚊子，然而即使動作再快，這種方式成功擊中蚊子的機率也只有50%，因為左右拍打手掌時，掌心裡產生的氣壓會將蚊子向上推，導致蚊子能借力更快逃走。

▲原來高命中率的滅蚊秘技是「上下拍打」。（圖／翻攝自TikTok／@nadivittv）

影片解釋，要增加成功拍死蚊子的機率，就必須將手掌方向改為「上下拍打」，那麼雙掌在相互撞擊時，就能上下包圍蚊子，並準確地拍死牠，這麼一來，蚊子就難以逃出生天了。

影片在TikTok曝光後，瞬間吸引了數十萬人觀看，不少網友們紛紛留言表示，「活了幾十年才知道有這一招啊！」、「原來打蚊子也有學問」、「2022年了，我現在才學會正確的打蚊子方式」、「我剛試過了，真的很成功」、「千萬別讓蚊子看到這個影片」。