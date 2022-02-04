機捷泰山站增設北側出入口　今年6月啟用旅客動線便捷更安全

▲機場捷運A5泰山站新增出入口現況。（圖／新北市捷運局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

機場捷運泰山站（A5）北側新設出入口工程，目前正在積極進行當中，預計將於2月完工、6月啟用，屆時民眾要進出車站，除了原本的南側出入口外，還能多一個選擇，不須再穿越25公尺寬的新北大道，旅客通行將會更便捷、安全。

位於新北市新北大道與泰林路口，現有車站出入口位於新北大道南側，民眾若從車站北側進站，則需穿越25公尺長的新北大道。新北捷運局為提升旅客通行便利性，特於新北大道四段及泰林路二段路口增設北側出入口，並預計於2022年6月啟用。

▲機場捷運A5泰山站新增出入口。

新北捷運局指出，從民眾的安全、無障礙運輸及高齡化社會需求等面向通盤考量後，認為在機捷泰山站北側新增出入口確有其需求與迫切性，因此選定新北大道四段及泰林路二段路口之廣（捷）用地增設北側出入口。

捷運局表示，本工程站體採鋼結構設計，每樓層挑高7公尺，共3層樓高，以連接空橋方式橫跨台1線高架橋進入既有捷運車站。增設出入口工程自2020年11月23日起開工，預計2022年2月份完工後即展開驗收及點移交作業，待相關作業程序完妥，估計6月底便能啟用。

捷運局說，屆時配合新莊、泰山塭仔圳市地重劃都市計畫，期望提供未來重劃地區開發完成之大眾運輸與轉乘服務，以健全新莊、泰山地區都市機能進而促進地方繁榮。

▲A5泰山站新設出入口施工現況。

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