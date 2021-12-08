機捷第1億位幸運兒「免費搭1年」　還要抽iPhone 13

▲機捷營運至今已將邁入第5年。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇、沈繼昌／桃園報導

桃園機場捷運營運至今已經要邁入第5年了，預計今年12月中旬就可以突破1億旅運人次的里程碑，第1億位旅客將可以獲得「乘載夢想、直達美好」免費搭乘機捷1年的紀念票卡1張；此外，運量破億後3天，民眾只要持電子票證搭乘機捷，還有機會抽中iPhone 13。

機捷公司昨（7）日在台北車站舉辦了「乘載夢想、直達美好」影片發表暨運量破億活動，桃園市長鄭文燦表示，桃園機捷自2017年3月2日通車，明年3月2日屆滿5年，預計今年12月16日、17日左右會突破1億旅次，並誕生第1億位幸運兒。

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▲機捷預計於12月中旬突破1億旅次。（圖／記者沈繼昌翻攝）

為了慶祝突破1億旅次的里程碑，桃捷公司董事長劉坤億表示，16日、17日將於全線車站出口閘門設置錄影系統及人工計數找出第1億位旅客，屆時將致贈「乘載夢想、直達美好」免費搭乘機捷1年的紀念票卡1張；運量破億後3天，民眾只要持電子票證搭乘機捷，還有機會抽中iPhone 13。

桃捷也規畫了「桃捷1億、感謝有你」系列活動，即日起至桃捷官方粉專影片下方留言，就可以參加抽獎活動，有機會獲得桃捷1億旅次限量質感霧蠟皮革鑰匙圈。

▲桃捷昨宣布推出長期居留台灣敬老優惠票。（圖／記者曾筠淇攝）

而在昨日的活動上，鄭文燦還指出，機捷不只要安全可靠、提升運量，同時也要做到智慧友善，先前桃捷公司曾與中華電信合作推動全線4G免費Wi-Fi服務，並與聯邦銀行等信用卡公司業者合作打造多樣化票證系統，後續加入行動支付功能，未來市府將持續爭取5G等在機場或機捷等處優先進行試驗，成為優良智慧交通試驗場域。

此外，桃捷公司曾依據《大眾捷運法》推出敬老優待票單程票5折優惠，為了讓長期居留在台灣的外籍長者更便利，昨日也宣布推出長期居留台灣敬老優惠票。未來桃園市府也將與交通部鐵道局共同合作，在車廂充足且系統優化的情況下，研議增加班次與提速等計畫。

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