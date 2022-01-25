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不孕遭逼離婚！前夫竟要她「照顧病重婆婆」：沒生孩，就要還人情

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲原PO因為不孕，被婆婆逼著簽字離婚。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

若夫妻不幸走上離婚一途，是否就也沒了義務照顧前任的家人？有位網友在《匿名公社》表示，自己因為不孕，被婆婆逼著簽字離婚，沒想到幾年後前夫竟然要她回去照顧病重的前婆婆，甚至說出「沒生小孩，就要還人情」，讓原PO氣炸。

原PO表示，自己上一段婚姻，結婚5年肚子一直沒消息，「檢查後才發現我是不易生育的體質」，當原PO婆婆用這個理由要求原PO離婚時，「因為我先生是獨子，所以我雖然難過也只能同意簽字」，原PO之後雖然一度因為離婚對生活失去了信心，但在家人和朋友的鼓勵下重新開始，「我檢視自己的人生，決定不再為誰而活」，恢單後的原PO不僅覺得輕鬆許多，也不需要再唯唯諾諾，看別人的臉色，「更不用被酸說是不下蛋的母雞時，自己偷偷難過」。

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沒想到正當原PO獲得重生，過著自在生活的時候，前夫卻突然打來，劈頭就直接對原PO說道，「我媽生病了，妳來幫忙輪流照顧她」，原PO當場傻眼，怒回「X先生，你有失憶症嗎？」並向前夫直言，雙方已經是離婚關係，「那是你媽，不是我媽，你沒資格要求我做事，我又不欠你」，原PO說完直接掛斷電話，沒想到前夫又還繼續傳簡訊騷擾原PO，「我媽說我們結婚5年，也算照顧妳5年，既然妳沒能幫我家傳宗接代，難道不該還人情，幫忙照顧一下生病的人嗎？」

▲桃園市吳姓男子去年4月至5月間，三度帶14歲小女友在家中發生親密關係，後導致少女懷孕挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲原PO決定不再逆來順受，直接正面回應前夫的無理要求。（示意圖／視覺中國CFP）

原PO看完直接爆炸，「我本來想直接刪掉」，但轉念一想，也許就是因為自己結婚那幾年表現得太逆來順受，連被離婚都乖乖的接受，「才讓他們以為現在還能指使我」，於是原PO決定回覆前夫，「抱歉，我忙著跟新男友談戀愛沒空，你家的事你自己處理吧」，傳完直接把前夫號碼加入黑名單。

貼文一出，網友們紛紛力挺原PO，「到底是誰給他的勇氣？這種話都說的出口」，「做的好，不能生子就要離婚，這是什麼心態，太欺負人了」，「這樣做很正確」，「這男的竟然出來秀下限，傻眼」。

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