台南鹽水老街商圈聯合稽查防疫不鬆懈　要讓遊客平安過好年！

▲台南市政府至鹽水老街商圈店家加強防疫稽查，針對是否落實實聯制登記、配戴口罩及禁止試吃、邊走邊吃等防疫措施執行重點稽查，結果皆符合規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



因應Omicron病毒變異株之威脅，為避免年節期間防疫鬆懈形成破口，台南市政府於大年初三聯合衛生局、鹽水區公所、新營分局鹽水分駐所至鹽水老街商圈店家加強防疫稽查，針對是否落實實聯制登記、配戴口罩及禁止試吃、邊走邊吃等防疫措施執行重點稽查，共稽查17家業者，抽查36位民眾，結果皆符合規定。

台南市政府提醒，目前疫情嚴峻，春節期間，無論業者或消費者，都應遵守中央與地方疫情指揮中心所規定之防疫政策。店家營業場所應提供洗手設備或消毒用品、定期環境清潔消毒，人員每日量測體溫監測健康狀況，如有出現發燒或其他疑似 COVID-19症狀，應儘速就醫接受評估及處置。親朋好友團圓聚餐，務必遵守宴席不得離桌進行敬酒（茶）等社交互動。如違反規定者，依傳染病防治法規定，可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，請業者及民眾不要以身試法。

市長黃偉哲呼籲市民朋友，從近來Omicron感染案例疫調顯示，餐飲群聚為關鍵的傳染途徑，除餐飲業者務必落實自主健康管理、加強環境清潔消毒外，消費者都應遵守實聯制、勤洗手、離席戴上口罩……等的防疫規定。外出應全程佩戴口罩、正確配戴口罩、加強個人衛生防護並保持社交距離等，可減少病毒感染機率，保護自己也保護他人，共同守護大家之健康。