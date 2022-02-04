賞櫻花、看企鵝 台南水道博物館結合周邊景點一窺繽紛花園

▲台南山上水道博物館五百多棵櫻花樹，已經陸續綻放，加上區公所沿路種植波斯菊，以及附近冰點冷氣規劃裝置藝術，宛如一座大型花園，成為走春新選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節連假已過了一半，連日來出遊人潮逐漸湧現，台南山上區自從山上花園水道博故館開園後，已經逐漸打開旅遊市場，除了博物館區以外，文化局在淨水池區種植的五百多棵櫻花樹，目前已經陸續綻放，加上區公所沿路種植波斯菊，以及附近冰點冷氣規劃裝置藝術，整個山上區宛如一座大型花園，成為走春新選擇。

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文化局長葉澤山指出，山上花園水道博物館除了是國內最大的國定古蹟以外，博物館區從日治時期開始，在廣闊園區種植了多樣化的植栽，包括百年羅漢松、琉球松，玉蘭花等都已經成為珍貴的自然資產；而搭配日式風格建築，2016年開始，就在專家協助下，於淨水池區栽種櫻花，總計栽植了超過五百棵河津櫻、富士櫻、八重櫻，每年春節前後，櫻花盛開，在民眾口耳相傳下，早就是台南市民私密賞花景點。

由於櫻花對氣溫要求嚴格，今年因為低溫晚至，年前大概開了將近五成，最近低溫後再轉高溫，已經看到催花效果，花況約以達到七成，即將進入盛開階段。

配合櫻花盛開，由178線轉入淨水池周邊道路，在地廠商冰點冷氣也主動規劃設置了裝置藝術，可愛的企鵝造型，也成為打卡熱點，入夜後搭配亮眼燈飾，業者並且加碼打卡可以到警衛室領一組6入的紅包袋，延續旅遊的豐富度。

除此之外，山上區公所推出今年再與在地的農業資源合作，在淨水池入口處，以及175線道旁，種植了向日葵與波斯菊等花海，春節期間正好盛開，美麗的田園景致，在春節期間也成為最漂亮的風景。