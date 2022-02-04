　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賞櫻花、看企鵝 台南水道博物館結合周邊景點一窺繽紛花園

▲台南山上水道博物館五百多棵櫻花樹，已經陸續綻放，加上區公所沿路種植波斯菊，以及附近冰點冷氣規劃裝置藝術，宛如一座大型花園，成為走春新選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上水道博物館五百多棵櫻花樹，已經陸續綻放，加上區公所沿路種植波斯菊，以及附近冰點冷氣規劃裝置藝術，宛如一座大型花園，成為走春新選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節連假已過了一半，連日來出遊人潮逐漸湧現，台南山上區自從山上花園水道博故館開園後，已經逐漸打開旅遊市場，除了博物館區以外，文化局在淨水池區種植的五百多棵櫻花樹，目前已經陸續綻放，加上區公所沿路種植波斯菊，以及附近冰點冷氣規劃裝置藝術，整個山上區宛如一座大型花園，成為走春新選擇。

▲台南山上水道博物館五百多棵櫻花樹，已經陸續綻放，加上區公所沿路種植波斯菊，以及附近冰點冷氣規劃裝置藝術，宛如一座大型花園，成為走春新選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化局長葉澤山指出，山上花園水道博物館除了是國內最大的國定古蹟以外，博物館區從日治時期開始，在廣闊園區種植了多樣化的植栽，包括百年羅漢松、琉球松，玉蘭花等都已經成為珍貴的自然資產；而搭配日式風格建築，2016年開始，就在專家協助下，於淨水池區栽種櫻花，總計栽植了超過五百棵河津櫻、富士櫻、八重櫻，每年春節前後，櫻花盛開，在民眾口耳相傳下，早就是台南市民私密賞花景點。

▲台南山上水道博物館五百多棵櫻花樹，已經陸續綻放，加上區公所沿路種植波斯菊，以及附近冰點冷氣規劃裝置藝術，宛如一座大型花園，成為走春新選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於櫻花對氣溫要求嚴格，今年因為低溫晚至，年前大概開了將近五成，最近低溫後再轉高溫，已經看到催花效果，花況約以達到七成，即將進入盛開階段。

▲台南山上水道博物館五百多棵櫻花樹，已經陸續綻放，加上區公所沿路種植波斯菊，以及附近冰點冷氣規劃裝置藝術，宛如一座大型花園，成為走春新選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

配合櫻花盛開，由178線轉入淨水池周邊道路，在地廠商冰點冷氣也主動規劃設置了裝置藝術，可愛的企鵝造型，也成為打卡熱點，入夜後搭配亮眼燈飾，業者並且加碼打卡可以到警衛室領一組6入的紅包袋，延續旅遊的豐富度。

▲台南山上水道博物館五百多棵櫻花樹，已經陸續綻放，加上區公所沿路種植波斯菊，以及附近冰點冷氣規劃裝置藝術，宛如一座大型花園，成為走春新選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除此之外，山上區公所推出今年再與在地的農業資源合作，在淨水池入口處，以及175線道旁，種植了向日葵與波斯菊等花海，春節期間正好盛開，美麗的田園景致，在春節期間也成為最漂亮的風景。

▲台南山上水道博物館五百多棵櫻花樹，已經陸續綻放，加上區公所沿路種植波斯菊，以及附近冰點冷氣規劃裝置藝術，宛如一座大型花園，成為走春新選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

445元到新竹煙波飯店爽吃自助式下午茶

ET快訊
牌桌上「狂輸1260萬」求免還！　1理由他告贏了
黃郁婷IG驚見「五星旗」　美女醫：我想不是笨，只是又壞又舔
美軍黑鷹迫降被炸爛！　「滿地殘骸」畫面曝光
黃少祺妻兒確診「1傳8」　慶生會所有人都中Omicron
100元刮刮樂CP值低！　資深店員最推這2款

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年蔬果買太多慘了！　達人傳授安心保存法：請馬上排排站

北港朝天宮初四抽公籤！國運中平籤出爐：按部就班勿操之過急

人夫撞衫店員「40分鐘10組客人問尺寸」　真相照笑翻7千人

過年遇長輩問「社工系能幹嘛？」　女大生神回1句話：親戚秒閉嘴

黃郁婷IG驚見「五星旗」　美女醫：我想不是笨，只是又壞又舔

賞櫻花、看企鵝 台南水道博物館結合周邊景點一窺繽紛花園

迎新春大「橘」大利！日網瘋傳從吃橘子看出你的「積極度」年後人生開掛成長

高雄一家三口感染源不明、北市幼兒園群聚擴大　陳時中下午說明

有車位停不得！他酸Lexus車主「這頭又大很貴？」　結果臉腫了

冷氣團報到！三特報齊發「這些地區探10度↓、玉山有機會降雪」

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

女子闖紅燈對向警察亮燈追　騎士見「現世報」笑喊：水啦！

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

技術考驗！騎經嘉義義仁吊橋　高空會車超驚悚...踩空秒GG

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

過年蔬果買太多慘了！　達人傳授安心保存法：請馬上排排站

北港朝天宮初四抽公籤！國運中平籤出爐：按部就班勿操之過急

人夫撞衫店員「40分鐘10組客人問尺寸」　真相照笑翻7千人

過年遇長輩問「社工系能幹嘛？」　女大生神回1句話：親戚秒閉嘴

黃郁婷IG驚見「五星旗」　美女醫：我想不是笨，只是又壞又舔

賞櫻花、看企鵝 台南水道博物館結合周邊景點一窺繽紛花園

迎新春大「橘」大利！日網瘋傳從吃橘子看出你的「積極度」年後人生開掛成長

高雄一家三口感染源不明、北市幼兒園群聚擴大　陳時中下午說明

有車位停不得！他酸Lexus車主「這頭又大很貴？」　結果臉腫了

冷氣團報到！三特報齊發「這些地區探10度↓、玉山有機會降雪」

日職測試開眼界　吳承諭難忘世青不甘心的淚水

不忍了！聽22年樓地板水流聲　他強關鄰居水閥挨告判刑

台南火車站月台徘徊　鐵警協助迷途老翁順利返家　

2月底思考恢復電影院內用　柯文哲：靠微解封給「不打疫苗者」壓力

開工前搶便宜敗一波！99元就能買到超時髦風衣洋裝

過年蔬果買太多慘了！　達人傳授安心保存法：請馬上排排站

學霸女星「混血臉」錯失《返校》　演《刺客聶隱娘》狂練一年琵琶

鐵警春節為民服務真用心　積極調閱監視器順利尋獲民眾遺失物

北港朝天宮初四抽公籤！國運中平籤出爐：按部就班勿操之過急

張敏隔29年再扮趙敏！「雙眼下垂」英氣消失…網嘆：毀了白月光

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

爸每月給1.8萬！男吐絕望心聲

連3天10℃地區曝　下波鋒面掃過溼全台

11縣市變色！高雄破百　最新本土確診地圖曝

朋友拜年沒人給小孩紅包！她怨8年級生

初四「要吃折羅」迎財神　5大習俗、3大禁忌一次看

2000刮刮樂槓！他：以前都有安慰獎

黃郁婷穿中國隊服　醫送祝福

男友襯衫接客！檳榔西施「清純戀愛臉」20秒片讓網瘋了

今「立春」強冷空氣襲探10℃　下波全台變天時間曝

「禮金6萬消失」她痛心1決定：瞞著新郎！網讚爆

婆婆邀請「大咖致詞」　她怒：不想辦婚宴了了

發票中千萬　她「網購1方式付帳」：中了無法領

大陸返台男傳染給家人！2家人曾到新竹打牌、補習

更多熱門

相關新聞

台南議員不顧防疫　初三宮廟發紅包

台南議員不顧防疫　初三宮廟發紅包

疫情嚴峻，中央至地方皆禁止公職人員與民代、擬參選人「跑攤」，以防成為防疫破口，台南市長黃偉哲在1月19日宣布，取消春節期間宮廟發紅包活動，議長郭信良也在1月23日與市議會各黨團達成共識，市議員配合中央規定，23日起停止跑攤，惟無黨籍謝財旺議員父女被投訴不顧防疫禁令，在宮廟發放紅包，謝議員則回應一切依中央防疫規定辦理。

台南永康火警　1男無生命跡象

台南永康火警　1男無生命跡象

台南好山好水春遊消脂甩油

台南好山好水春遊消脂甩油

台南濕地美景盎然歡迎踏青走春

台南濕地美景盎然歡迎踏青走春

返台居隔挨罰10萬！通知書「2規定矛盾」判免罰

返台居隔挨罰10萬！通知書「2規定矛盾」判免罰

關鍵字：

櫻花企鵝 台南水道博物館花園

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3「1大車、1小車」追撞　成立緊急應變小組

初四撞立春！　15禁忌勿踩

快訊／六福莊長頸鹿「布丁妹」搶救30分鐘亡　工作人員淚崩

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

嬪妃「愛用4大宮廷春藥」榨乾皇帝！吃完1晚能戰10女

女房東除夕突到訪！她一聽差點被暖哭

妻：女鬼跟你睡　人夫崩潰求離婚

李芷婷參賽《全明星》爆哭掉髮　遭洗版「退賽」霸氣回應了！

「醫界王陽明」恢單2年爆求婚成功！　新歡身份曝光

第2張2千萬刮刮樂大獎又開在桃園　得主是30多歲男性！

韓網超準「手機幾%充電」心理測驗

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

國中女遭繼父拉頭撞牆　鄰：每晚都挨餓

鄰居娃狂哭！他聽整天失眠怒：後悔

爸每月給1.8萬！男吐絕望心聲

更多

最夯影音

更多
累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面