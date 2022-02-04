黃郁婷IG驚見「五星旗」　美女醫：我想不是笨，只是又壞又舔

記者陳俊宏／綜合報導

代表台灣參加北京冬奧的競速滑冰好手、「風速女王」黃郁婷，因練習時穿上中國隊隊服引發爭議，而她的Instagram也曾出現「北京」以及中國「五星旗」符號，說明她人正在北京，但因時機敏感，現在已換掉，仍被截圖流傳。對此，美女醫師吳欣岱認為，黃郁婷不是笨，「只是又壞又舔而已」。

▲▼黃郁婷的Instagram曾出現中國「五星旗」及「北京」一字（上圖），現在已換成「地球」符號（下圖）。（圖／翻攝PTT、黃郁婷IG）



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吳欣岱3日在臉書說，之前就聽過，台灣如果有表現的很優秀的運動選手，中國會不斷釋出善意，包括高級的訓練場所、大量的金援、捧紅的媒體資源；也聽過已經優秀到名揚國際的選手，為了堅持「台灣」這兩個字而努力抗拒這些誘惑，有些甚至喪失了很多機會。

吳欣岱表示，有時候會有點哀傷，畢竟專業領域的成就，到了一定程度真的是超越國籍的，「但今天的這個例子很明顯不是嘛，就是舔。台灣和中國的議題不管在哪個領域，願不願意提及，都是房間裡的大象。黃郁婷假裝看不到，做出這種出格行為讓中國佔了便宜，我想不是笨，只是又壞又舔而已。」

對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學，也在吳欣岱PO文底下留言，「同意您所講的，應該不是笨或白目，可能只是又壞又舔而已！只是現行的制度無法請她去當中國國手，只能讓她這樣繼續佔盡兩邊的好處。」

▼黃郁婷被發現身穿中國隊隊服（紅、黑色）。（圖／翻攝黃郁婷IG）

▼黃郁婷有「風速女王」的稱號。（圖／翻攝黃郁婷IG）

而黃郁婷的IG也曾出現目前位置在「北京」，還有一個中國五星旗符號，但因時機敏感，她已換成「地球」符號，仍被截圖流傳。不過，有網友緩頰說，「這應該是指她目前在北京比賽吧，冬奧」、「不要隨便誤會人家。」

黃郁婷擁有9面亞錦賽金牌，近日在個人IG上傳練習影片，卻被發現穿著紅、黑色的中國隊服。雖然她事後解釋，這件中國隊服是來自「非常要好」的中國隊朋友，而且運動歸運動，「你可以不（需）要幫我加油，但請記得幫你想支持的運動員加油」，卻還是無法平息爭議。

對於穿中國隊服風波登上Google熱搜關鍵字第1名，黃郁婷3日發文表示，「感謝教育部潘部長來電，轉達蔡總統以及行政院蘇院長關懷之意及替我們加油，我們會努力奮鬥為台灣爭取最大的榮譽。也謝謝所有替我加油的人，我會謹守本心，不忘初衷！」

體育署副署長林哲宏被媒體問及此事時回應，黃郁婷已親自向團本部說明狀況並致歉，她確實「敏感度」不足，但沒有嚴重到要取消參賽資格或進行懲處，會請代表團的選手注意個人在社群媒體上的發言。

▼吳欣岱發文。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

