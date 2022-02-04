黃郁婷冬奧開幕式掌旗　前外交官「建議撤換」：別讓中共看笑話

▲黃郁婷被發現身穿中國隊隊服，引起熱烈討論。（圖／翻攝IG／uting_hope）



記者柯振中／綜合報導

中華隊競速滑冰選手黃郁婷近期的隊服風波引起爭議，不少網友留言討論。對此，前外交官劉仕傑表示，實在不想在出賽前夕責難當事選手，但希望代表團、中華奧會能夠審慎考慮，撤換掌旗官人選，別讓中共看笑話。

黃郁婷代表台灣參加2022北京冬奧，日前卻張貼了一則影片，當時她身穿紅、黑色的中國隊隊服，轉頭甜笑比YA，引起許多台灣網友不滿，湧入洗版留言。

對此，劉仕傑在臉書上表示，他看見新聞鬧得沸沸揚揚，幾次想要評論，卻又卡住，因為「出賽在即，總是希望讓選手安心備戰」，能夠為台爭光，不想在出賽前夕責難當事選手。

▲劉仕傑建議撤換冬奧掌旗官人選。（資料照／記者黃宥寧攝）



不過，劉仕傑則說，若黃郁婷是冬奧開幕式的掌旗官之一，希望代表團、中華奧會能審慎考慮，撤換掌旗官人選，別讓中共看笑話，「理由很簡單。黃郁婷作為選手，我不希望這兩天的風波影響她的參賽權。但掌旗官是另一件事，有一定要由她來掌旗嗎？」

劉仕傑提到，奧運代表團的掌旗官是無上光榮，更是至高容易，掌旗作為一種榮譽，本身就是政治、是一種外交的宣示，如今卻讓喊出「運動歸運動，沒有國籍之分」的選手來掌旗，又如何能代表國家。

劉仕傑指出，在奧運前夕身穿敵國的衣服拍攝影片，已經相當不妥，就算這個舉動可能是選手思慮不周的無心之過，但當事選手「還適格擔任開幕掌旗官嘛」。

劉仕傑說，若中華奧會讓一名喊著「運動歸運動，沒有國籍之分」選手來掌旗，「豈不是讓台灣代表團成為笑話？」

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