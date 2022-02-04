　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃郁婷冬奧開幕式掌旗　前外交官「建議撤換」：別讓中共看笑話

▲▼黃郁婷被發現身穿中國隊隊服。（圖／翻攝IG／uting_hope）

▲黃郁婷被發現身穿中國隊隊服，引起熱烈討論。（圖／翻攝IG／uting_hope）

記者柯振中／綜合報導

中華隊競速滑冰選手黃郁婷近期的隊服風波引起爭議，不少網友留言討論。對此，前外交官劉仕傑表示，實在不想在出賽前夕責難當事選手，但希望代表團、中華奧會能夠審慎考慮，撤換掌旗官人選，別讓中共看笑話。

黃郁婷代表台灣參加2022北京冬奧，日前卻張貼了一則影片，當時她身穿紅、黑色的中國隊隊服，轉頭甜笑比YA，引起許多台灣網友不滿，湧入洗版留言。

對此，劉仕傑在臉書上表示，他看見新聞鬧得沸沸揚揚，幾次想要評論，卻又卡住，因為「出賽在即，總是希望讓選手安心備戰」，能夠為台爭光，不想在出賽前夕責難當事選手。

▲▼ 劉仕傑 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲劉仕傑建議撤換冬奧掌旗官人選。（資料照／記者黃宥寧攝）

不過，劉仕傑則說，若黃郁婷是冬奧開幕式的掌旗官之一，希望代表團、中華奧會能審慎考慮，撤換掌旗官人選，別讓中共看笑話，「理由很簡單。黃郁婷作為選手，我不希望這兩天的風波影響她的參賽權。但掌旗官是另一件事，有一定要由她來掌旗嗎？」

劉仕傑提到，奧運代表團的掌旗官是無上光榮，更是至高容易，掌旗作為一種榮譽，本身就是政治、是一種外交的宣示，如今卻讓喊出「運動歸運動，沒有國籍之分」的選手來掌旗，又如何能代表國家。

劉仕傑指出，在奧運前夕身穿敵國的衣服拍攝影片，已經相當不妥，就算這個舉動可能是選手思慮不周的無心之過，但當事選手「還適格擔任開幕掌旗官嘛」。

劉仕傑說，若中華奧會讓一名喊著「運動歸運動，沒有國籍之分」選手來掌旗，「豈不是讓台灣代表團成為笑話？」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

445元到新竹煙波飯店爽吃自助式下午茶

ET快訊
妻傳訊：女鬼陪睡讓你爽歪歪　人夫崩潰分居5年求離婚
鄰居娃清晨5點開始哭！他「聽整天」失眠：超後悔
快訊／拜登證實：美軍行動擊斃「ISIS首腦」
常被遠光燈閃瞎！他怒「明明有AUTO模式」爆共鳴
初四撞立春！「15大地雷禁忌」不要踩　第1點最容易犯
泫雅無名指被套牢！曖昧甜喊「當然是Yes」　網狂恭喜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃郁婷冬奧開幕式掌旗　前外交官「建議撤換」：別讓中共看笑話

禮輕情意重！　盤點「柯黑」議員王世堅送過柯文哲哪些好禮

別挑了！北市府圖解第3劑效能數據　BNT、莫德納一樣威

兩岸關係進入「最壞時代」　學者點出2大原因

美國大戰略覺醒　黃介正：拜登對中國態度更嚴厲

留意社群媒體風險！政院：「4個小撇步」聰明網購過好年

年假走春防疫不鬆懈　拜拜祈福點燈求平安勿忘防疫措施

打開校園圍牆！北市與台大合作　打造「都會親水步道」

快訊／貝里斯總理確診　「賴清德曾接觸」採檢結果出爐

北市內湖「私房景點」曝光！沙坑、PU跑道通通有　遠眺101賞夜景

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

女子闖紅燈對向警察亮燈追　騎士見「現世報」笑喊：水啦！

「穿中國隊隊服」黃郁婷道歉　體育署：不會取消資格

過年虎爺真顯靈！　孩呆看「祖先牌上神像」笑噴千人：今年牠最大

桃園本土+7！物流群聚再延燒 鄭文燦公布公司名稱

黃郁婷冬奧開幕式掌旗　前外交官「建議撤換」：別讓中共看笑話

禮輕情意重！　盤點「柯黑」議員王世堅送過柯文哲哪些好禮

別挑了！北市府圖解第3劑效能數據　BNT、莫德納一樣威

兩岸關係進入「最壞時代」　學者點出2大原因

美國大戰略覺醒　黃介正：拜登對中國態度更嚴厲

留意社群媒體風險！政院：「4個小撇步」聰明網購過好年

年假走春防疫不鬆懈　拜拜祈福點燈求平安勿忘防疫措施

打開校園圍牆！北市與台大合作　打造「都會親水步道」

快訊／貝里斯總理確診　「賴清德曾接觸」採檢結果出爐

北市內湖「私房景點」曝光！沙坑、PU跑道通通有　遠眺101賞夜景

負債現任PK小康前任！妹子猶豫「該吃回頭草嗎」　網風向一面倒

大甲鎮瀾宮「國運籤」出爐！專家：「中上籤」活水經濟年

工作能力和經歷平平憑什麼錢途大開　高人指點後收入比原先增2.5倍

黃郁婷冬奧開幕式掌旗　前外交官「建議撤換」：別讓中共看笑話

兄弟一盤好菜！奪冠關鍵是什麼　助總：把日常放到球場

「6樣美妝」新手先別買！亮片眼影失手就俗氣、超夯眉毛印章上榜

車輪餅最頂口味？老饕認證「這1味」狠甩其他幾條街：萬年不敗

40歲男月薪50K「存款+股票1400萬」　推不買房3優點

《紐約時報》：美若制裁俄羅斯　普丁將求助中國

快訊／西螺福興宮抽出國運籤中上籤　壬寅年：第三十三籤己巳

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

政治熱門新聞

別挑了！北市府圖解第3劑效能數據　BNT、莫德納一樣威

蔡英文、賴清德第三劑打高端　柯文哲質疑：有科學根據？

挺台灣獨立就別過中國新年？　梁文傑舉實例打臉

周春米清新馬尾＋微笑電眼照曝　網暴動：林志玲、郭雪芙不用混了

兩岸關係進入「最壞時代」　學者點出2大原因

禮輕情意重！　盤點「柯黑」議員王世堅送過柯文哲哪些好禮

曾接觸貝里斯總理　賴清德採檢出爐

黃郁婷冬奧開幕式掌旗　前外交官建議撤換

趙少康批黃郁婷：傷害台灣人情感

新北60多歲男解隔前確診　接觸史多在高雄「轉列高雄個案」

歡樂無法黨遭廢黨　不角逐2022、2024

北市4日重啟疫苗預約平台「只有BNT」　高端開放6000劑隨到隨打

韓國瑜復出政壇？　蔡上機：「潛龍勿用」別急著下莊

柯文哲爆：有十幾例「家長照顧確診童染疫」

更多熱門

相關新聞

台灣陷公關危機？醫曝黃郁婷不會有損傷

台灣陷公關危機？醫曝黃郁婷不會有損傷

滑冰選手黃郁婷將代表台灣參加2022北京冬奧，不過卻被發現日前身穿黑色、紅色的中國隊服錄影，引起熱烈討論。對此，嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏就直言，這次事件無疑是公關危機，但不是黃郁婷的，而是台灣政府的。

國際奧會主席將與彭帥會面

國際奧會主席將與彭帥會面

北京冬奧中華隊第11順位入場

北京冬奧中華隊第11順位入場

何秉睿前進冬奧要給天上阿公看

何秉睿前進冬奧要給天上阿公看

從滑輪到冰刀　黃郁婷2度叩關冬奧

從滑輪到冰刀　黃郁婷2度叩關冬奧

關鍵字：

黃郁婷劉仕傑冬奧冬季奧運掌旗中華隊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／六福莊長頸鹿「布丁妹」搶救30分鐘亡　工作人員淚崩

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

初四撞立春！　15禁忌勿踩

妻：女鬼跟你睡　人夫崩潰求離婚

「醫界王陽明」恢單2年爆求婚成功！　新歡身份曝光

李芷婷參賽《全明星》爆哭掉髮　遭洗版「退賽」霸氣回應了！

爸每月給1.8萬！男吐絕望心聲

韓網超準「手機幾%充電」心理測驗

女房東除夕突到訪！她一聽差點被暖哭

蕭敬騰登春晚被罵「只有這天王沒事」！

嬪妃「愛用4大宮廷春藥」榨乾皇帝！吃完1晚能戰10女

泫雅無名指被套牢！　曖昧甜喊「當然是Yes」

最貴3款刮刮樂大揭密！　「真正賺錢機率」最高僅19%

男友襯衫接客！檳榔西施「清純戀愛臉」20秒片讓網瘋了

鄰居娃狂哭！他聽整天失眠怒：後悔

更多

最夯影音

更多
累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面