杭州累計113人染Omicron　傳播源頭竟是「進口咖啡機的機芯」

▲杭州車站。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸浙江杭州新一輪本土Omicron疫情已累計113人確診。據官方通報，首發病例來自位於杭州濱江區的慧而特（中國）餐飲設備有限公司，傳播源為「進口咖啡機的機芯」，由「物傳人」再到產生「人傳人」。

杭州市3日下午3時許舉行新冠疫情防控工作記者會。會上公佈，此輪疫情累計確診病例113例，最近2天新增病例為個位數，從數量來看，疫情轉捩點已經出現。

杭州市人民政府副秘書長毛根洪表示，從病例被發現的脈絡來看，近5天54個病例都是從集中隔離點篩查出來；從病例感染路徑來看，傳播鍊顯得清晰；此輪疫情持續關注的幾個風險較大場所和人群，已經沒有新病例出現，「這次疫情已經社區清零，疫情防控工作從社區清零轉為隔離點清零。」

《澎湃新聞》指出，Omicron變種毒株傳播力極強，能迅速產生多代傳播，杭州就出現「1傳22」的情況。至於感染源方面，首發病例來自位於杭州濱江區的慧而特（中國）餐飲設備有限公司，傳播自「進口咖啡機的機芯」，再產生人傳人。

對此，不少網友提出質疑，「我不信，這機芯從哪裡進口的，什麼品牌，什麼時候發貨的，漂洋過海多少天到的杭州，病毒需要宿主才能活，這些信息能不能公佈下！ 」、「進口貨物至少一個月起步」、「問題是，作為一個國際物流從業人員瞭解的來說從德國進口商品到杭州，從德國工廠裝箱—到德國海關清關—再到碼頭堆廠—上船—寧波或上海港—進口清關—陸路運輸—貨主手中，按最近這個物流速度。少說也得45天以上」、「別問，問就是咖啡芯片」。

不過也有不少人直呼要更加做好防疫，「這…也太難防了吧」、「表面還能理解 至少一般表面會消毒 這機芯啊這」、「海關辛苦了。機芯帶病毒，說不是故意的誰信」、「終於找到原因了！工作人員辛苦了」。