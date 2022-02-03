快訊／大陸返台男傳染給家人！2家人曾到新竹打牌、補習　足跡曝光

記者柯振中／綜合報導

桃園市3日新增7例本土，其中第19,075例1月29日、30日曾前往新竹縣湖口鄉的「健康麻將快樂打麻將會館」打牌，31日又前往湖口「藍天洗衣生活館」、案19,054也曾在新豐忠孝路戈果美語安親班補習。新竹縣府為此提醒，有重疊足跡的民眾，若出現狀況務必前往採檢、自我管理。

根據新竹縣府資料，案19,075為40多歲男性，因為同住家人確診而被匡列，2日採檢確診新冠肺炎。案19,075曾數度前往新竹，1月29日下午1點至4點30分、1月30日下午1點至5點，曾到新竹湖口的「健康麻將快樂打麻將」會館打牌，1月31日上午10點至11點，則在湖口鄉的藍天洗衣生活館。

▼新竹縣府公布桃園家庭群聚案的足跡。（圖／新竹縣政府）



[廣告]請繼續往下閱讀...

至於案19,054則是10多歲女性，是案19,075的同住家人，也是因為家人確診而被匡列，2日採檢後確診。依據疫調足跡，案19,054也曾前往新竹縣，1月28日上午8點至下午6點30分，曾在新豐鄉忠孝路「戈果美語忠孝分部安親班」補習。

新竹縣府接獲通報，也立刻通知環保局，進行環境消毒，目前還在進行環境風險評估、疫調，並匡列接觸者，後續將安排PCR採檢。新竹縣府也提醒，若民眾曾與確診者足跡重疊，務必注意自身健康狀況，並前往採檢。

▼2月3日共出現22起本土案例，桃園為7例，其中有家庭群聚案。（圖／指揮中心提供）



桃園市3日新增7例本土案例，其中4人屬於同一群聚案例，皆為中國返台男子（案19,042）的同住家人。指揮中心發言人莊人祥表示，案19,042是1月15日返台，入住防疫旅館14天，期滿採檢陰性後返回桃園，1月31日出現咳嗽等症狀，自行快篩後呈現陽性，後續由衛生局安排採檢，確診新冠肺炎。

後續衛生局匡列同住家人3人、非同住家人3人，2日安排採檢，結果6人當中有4人陽性，分別是妻子、子女以及親弟弟（案19053、19054、19074、19075），其中3人2日出現症狀、1人無症狀。

莊人祥說明，這起個案是居檢期滿後，在自主健康管理期間發病，Ct值偏低，與同住家人接觸未滿2天，感染源仍在釐清當中，接下來也會進行定序。